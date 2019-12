Più accessibile il prezzo del Samsung Galaxy Fold 2 e cover esclusiva

Sta crescendo l’attesa nei confronti del Samsung Galaxy Fold 2. Dopo le indiscrezioni che abbiamo portato alla vostra attenzione nei giorni scorsi con un articolo a tema, infatti, oggi 28 dicembre possiamo analizzare più da vicino questioni inerenti il prezzo che sicuramente faranno piacere ai potenziali acquirenti del device. Allo stesso tempo, ci sono delle anticipazioni davvero interessanti anche a proposito degli accessori che con ogni probabilità verranno lanciati sul mercato dal colosso coreano.

Accessori e prezzo del nuovo Samsung Galaxy Fold 2

Passando ad aspetti più pratici, è possibile analizzare più da vicino quanto è stato riportato nel corso delle ultime ore da una fonte autorevole come SamMobile, secondo cui il Samsung Galaxy Fold 2 ha tutte le carte in regola per fare la differenza. In particolare, si dice che il device possa essere lanciato sul mercato ad un prezzo inferiore a 1.000 dollari. Una mossa che, se confermata, potrebbe dare una netta spinta alle sue vendite (soprattutto con le successive offerte), rispetto a quanto riscontrato con il suo predecessore.

Come accennato in precedenza, abbiamo anche indiscrezioni in merito al probabile lancio di cover in pelle per il Samsung Galaxy Fold 2. Il materiale in pelle premium aggiungerebbe sicuramente un tocco di classe allo smartphone pieghevole, per un prodotto realizzato in vera pelle italiana. Probabile che, in questo caso, il prezzo si aggiri attorno ai 129 euro, in linea con quanto visto negli ultimi mesi tramite il brand asiatico.

Insomma, gli spunti d’interesse proprio non mancano per questo Samsung Galaxy Fold 2, anche se non sento di escludere ulteriori colpi di scena fino al giorno della sua presentazione. Insomma, restate connessi alle nostre pagine per saperne di più sotto questo punto di vista, magari in attesa di buone notizie anche a proposito del prezzo di listino con il quale farà il suo esordio sul mercato.