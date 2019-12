NCIS 16 e Instinct 2 per l’ultima volta insieme su Rai2, sabato arriva FBI 2: anticipazioni 4 gennaio

Nonostante le festività natalizie, non si ferma la messa in onda di NCIS 16 e Instinct 2 che questa sera tornano in onda su Rai2 per l’ultima volta in coppia visto che sabato prossimo, 4 gennaio, alle 21.05 andrà in onda FBI 2, in prima visione. I nuovi episodi della serie CBS prenderà il posto delle vecchie repliche di NCIS che, intanto, negli Usa sta sconvolgendo i fan con la 17esima stagione, cosa succederà quindi prossimamente e cosa vedremo questa sera?

L’appuntamento oggi, 28 dicembre, è ancora con NCIS 16 e Instinct 2. Ad aprire le danze saranno due episodi del famoso e longevo crime americano e poi, a seguire, alle 22.35, sarà la volta di quelli ancora inediti della serie con Alan Cumming.

NCIS 16 torna in tv con gli episodi 6 e 7 dal titolo “Oltre le apparenze” e “Senza Arte nè Parte” in cui, durante la nottata di Halloween, vengono ritrovati due cadaveri nel bagno di un’area di servizio. Una delle vittime, Anderson Kohl, è un ex collega di Torres. Palmer inizia a pensare di essere perseguitato durante l’autopsia mentre le indagini porteranno ad un bivio in cui sarà difficile proseguire. Nel secondo episodio, una banca della marina subisce uno strano furto, viene fatto un buco ma solo per portare via il muro e la squadra arriverà presto al cospetto di un misterioso artista di strada che forse potrebbe coprire qualcos’altro.

A seguire, l’appuntamento è con Instinct 2×08 dal titolo “Omicidio sul ghiaccio” in cui la pattinatrice Emily McAbbie viene trovata morta sulla pista del Palazzo del Ghiaccio e sarà Lizzie ad occuparsi del caro mentre Dylan sta seguendo il caso del killer della Bella Addormentata insieme a Ryan.

La serie tornerà poi la prossima settimana, il 4 gennaio, con il nono episodio dal titolo “Caccia all’uomo” in cui il killer giungerà a New York e proverà subito ad uccidere l’autista che l’ha prelevato all’aeroporto. Per farlo uscire allo scoperto, Ryan, Dylan e Lizzie organizzano un finto appuntamento, come andrà a finire?

FBI 2 debutterà con un doppio episodio dal titolo “Un caso personale” e “A casa con Stacy” in cui l’esplosione di una bomba in un ristorante del Queens diventa un caso personale per Omar, che lo frequentava da ragazzo , essendo cresciuto in quel quartiere. La squadra è alle prese con il rapimento di un bambino, figlio di una blogger i cui follower diventano tutti possibili sospettati.