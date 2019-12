I Miserabili su Rai3 dal 29 novembre, in prima tv la miniserie BBC dal capolavoro di Victor Hugo

Arriva a ridosso di fine anno, in prima visione assoluta, I Miserabili su Rai3: miniserie in tre parti, questo adattamento televisivo del celebre capolavoro di Victor Hugo del 1862 è stata trasmessa dalla BBC un anno fa ed è ancora inedita in Italia.

Il romanzo storico ottocentesco che prende forma ne I Miserabili su Rai3 è già stato adattato e rivisitato per il cinema più volte nel corso del Novecento: nel 2018 ha ispirato questa miniserie prodotta dalla BBC, col titolo omonimo de Les Misérables, e ora trasmessa per la prima volta nel nostro Paese.

Girata in Belgio e nella Francia del Nord dal regista Tom Shankland, la serie in tre puntate da sei episodi è stata scritta da Andrew Davies, che per la BBC aveva già curato gli adattamenti di altre due serie tratte da grandi classici letterari come Guerra e Pace di Lev Tolstoj e Orgoglio e Pregiudizio di Jane Austen.

Come il romanzo, la serie è ambientata nella Francia della restaurazione post-napoleonica del 1815 e racconta i bassifondi della società francese di inizio secolo con personaggi sempre in bilico tra fallimenti e tentativi di redenzione.

Dominic West interpreta l’iconico personaggio di Jean Valjean, l’eroe del romanzo ingiustamente condannato ai lavori forzati per un reato insignificante, Lily Collins è nei panni della povera Fantine, madre giovane e disperata costretta a prostituirsi per vivere e mantenere la figlioletta Cosette; David Oyelowo interpreta Javert, l’ispettore della polizia locale che perseguita il protagonista; Adeel Akhtar e Olivia Colman sono rispettivamente Mr. e Mrs. Thénardier, una coppia di proprietari della locanda e tutori di Cosette.

Uscito dal carcere dopo aver trascorso diciannove anni ai lavori forzati, Jean Valjean prova a rifarsi una vita nella Francia dell’inizio del diciannovesimo secolo, tra le difficoltà di sbarcare il lunario per un ex galeotto e la persecuzione dell’ispettore Javert che lo vuole in galera, finché il vescovo Myriel gli dà il denaro sufficiente per crearsi una nuova identità e ricominciare da capo. Anni dopo incontra la prostituta Fantine, che sul letto di morte gli affida la figlioletta Cosette: con la piccola, Valjean si rifugia a Parigi, dove verrà infine coinvolto nell’insurrezione antimonarchica del giugno 1832.

L’adattamento de I Miserabili su Rai3 è l’ultimo in ordine di tempo per il capolavoro di Hugo e il primo dalla serie tv omonima del 2000 con Gérard Depardieu.

Ecco il promo de I Miserabili su Rai3, in onda dal 29 dicembre in prima serata. La seconda e la terza parte saranno trasmesse rispettivamente lunedì 30 dicembre e domenica 5 gennaio.