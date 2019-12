Capodanno 2020 in piazza: da Elisa a Fabri Fibra tutti gli eventi gratuiti nelle principali città italiane

Il Capodanno 2020 in piazza è alle porte e il Belpaese si prepara a scendere in strada per attendere l’anno nuovo con gli spettacoli gratuiti nelle principali città. I vari appuntamenti accolgono vari generi musicali, dal rock d’autore al pop più mainstream, ma non sono esclusi il rap e la dance.

Come ogni anno i palchi delle più grandi città italiane ospiteranno gli artisti del momento che allieteranno il pubblico durante il countdown e soprattutto guideranno la festa fino alle prime ore del primo mattino del 2020.

In primo luogo, per il pubblico che vuole attendere l’anno nuovo in famiglia sono previsti gli spettacoli di Rai 1 e Canale5.

Rai 1 sarà in diretta da Potenza con L’Anno Che Verrà, il concerto di Capodanno condotto da Amadeus da piazza Mario Pagano con ospiti d’eccezione: agli artisti della storia della musica italiana come Al Bano e Romina, Orietta Berti e Riccardo Fogli seguiranno le popstar italiane del momento Elettra Lamborghini, Benji & Fede, Alberto Urso e The Kolors.

Tra i tanti ospiti, inoltre, Amadeus accoglierà sul palco gli 8 artisti di Sanremo Giovani: Eugenio In Via Di Gioia, Fasma, Leo Gassman, Marco Sentieri e Fadi.

Canale 5 sarà Capodanno In Musica in diretta da Bari, con lo spettacolo condotto da Federica Panicucci in cui vedremo salire sul palco soprattutto i ragazzi di Amici di Maria De Filippi ma anche alcuni big della musica. Il cast completo includerà Giordana Angi, Annalisa Scarrone, Fred De Palma, Didi, Elodie, J-Ax, Marianne Mirage, Mondo Marcio, Fabrizio Moro, Nek, Raf & Tozzi, Francesco Renga, Riki, Fabio Rovazzi, Shade, Anna Tatangelo, il vincitore di Coca-Cola Future Legend e i ragazzi dell’edizione 2019/2020 di Amici di Maria De Filippi. La diretta partirà dalle ore 21.

Nelle principali città italiane, invece, troveremo il Capodanno 2020 in piazza con eventi gratuiti in compagnia degli artisti più amati.

In ordine alfabetico, presso la zona portuale di Alghero si esibiranno il rapper Emis Killa e il musicista Roy Paci mentre nella Piazza Del Papa di Ancona ci sarà lo show degli storici Aprés La Classe.

Dopo la mezzanotte in Piazza Grande ad Arezzo ci sarà Frankie Hi-Nrg MC mentre a Brescia l’ex Timoria Omar Pedrini giocherà in casa in Piazza Della Loggia a partire dalle 22:30.

Vinicio Capossela suonerà per il pubblico di Cagliari in Piazza Yenne a partire dalle 22:30, mentre al Borgo Medievale di Castelsardo arriveranno i Boomdabash.

A Catania arriverà Max Gazzè in Piazza Duomo mentre a Forlì ci saranno gli Eiffel 65 in Piazza Saffi. A Genova saranno 3 giorni di festa: il 29 dicembre alle 21:30 ci sarà Gabry Ponte in Piazza Dei Ferrari, il 30 alle 21:20 sarà il turno dei Boomdabash e il 31, a partire dalle 22:30, si attenderà la mezzanotte con Giusy Ferreri.

A Lecce, in Piazza Libertini, si esibirà Nina Zilli il 30 dicembre mentre il 31 sarà il turno del Canzoniere Grecanico. In Piazza Sordello a Mantova sarà il turno dei Subsonica.

Piazza Vittorio Veneto a Matera ospiterà lo show dei Tiromancino. Punta in alto Milano, che presso Piazza Duomo aprirà le porte a Lo Stato Sociale, Miss Keta e Coma Cose.

Dalla Piazza Del Plebiscito di Napoli sarà possibile assistere al concerto di Stefano Bollani, Daniele Silvestri e Livio Cori a partire dalle 21, mentre al Molo Brin di Olbia arriverà Elisa.

Il protagonista del Capodanno 2020 di Padova sarà Fabri Fibra sul parco di Prato Della Valle con uno show che si protrarrà anche oltre la mezzanotte. A Palermo arriverà Mario Biondi in Piazza Giulio Cesare, mentre a Parma sarà la volta di Ron e degli ex Bluvertigo Marco “Morgan” Castoldi e Andy in Piazza Garibaldi.

Nella Piazza San Francesco di Prato suoneranno gli Ex-Otago.

Ricco è il cast del Capodanno 2020 in piazza di Pontedera (Pisa): in Piazza Martiri Della Libertà saliranno sul palco Patty Pravo, Alessio Bernabei, Mietta, Le Deva, Thomas Bocchimpani e Giulia Mutti.

A Rimini sarà la volta di Coez in Piazza Fellini, seguito da un DJ set dei Planet Funk.

A Roma il Circo Massimo si animerà con la musica di Carmen Consoli seguita dal DJ set della voce degli Skunk Anansie Skin mentre a Salerno sarà la volta dei Negrita e di Irene Grandi in Piazza Amendola.

Come ogni anno, il Capodanno 2020 in piazza è ricco di appuntamenti con un certo assortimento di generi: dal rock d’autore (i Negrita a Salerno e Carmen Consoli a Roma) al pop più mainstream, fino al rap e alla dance.