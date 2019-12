Albano Carrisi e Romina Power su Canale 5 con 55 Passi Nel Sole il 28 dicembre e il 4 gennaio: tutti gli ospiti

Albano Carrisi e Romina Power su Canale 5 stasera, sabato 28 dicembre, per lo speciale 55 Passi Nel Sole.

Si tratta di uno speciale sulla vita di Al Bano che sul palco sarà accompagnato da Romina Power in occasione dei suoi 55 anni di carriera ma anche da tanti altri ospiti, amici e colleghi del mondo della musica e dello spettacolo che hanno voluto essere presenti per celebrare con Al Bano l’importante ricorrenza.

Pippo Baudo, J-Ax, Roberto Vecchioni, The Kolors, Pupo, Alex Britti e Fabrizio Moro sono solo alcuni degli ospiti che vedremo sul palco nelle due parti dello speciale in onda su Mediaset in replica durante le vacanze di Natale.

Canale 5 ripropone stasera – e il 4 gennaio – lo speciale realizzato per i festeggiamenti dei 55 anni di carriera di Al Bano, uno show nel corso del quale l’artista ripercorre le tappe fondamentali della sua carriera.

Uno spettacolo che passa per le tappe principali della sua vita e del suo percorso artistico nel mondo della musica, una carriera che lo ha portato ad esibirsi in Italia e all’estero.

La sua famiglia, le persone più importanti della sua vita, non saranno escluse dallo speciale 55 Passi Nel Sole. Sul palco con Albano Carrisi ci sarà Romina Power: con lei Al Bano canterà i suoi più grandi successi e le canzoni portate al pubblico in coppia.

Cosa aspettarsi dallo speciale 55 Passi Nel Sole? Alternanza continua tra la vita privata di Al Bano e la sua carriera attraverso interventi musicali dal vivo e attraverso i racconti delle sue figlie e delle persone che lo conoscono nella vita privata.



Successi musicali, brani entrati nella tradizione della musica italiana ma anche curiosità e racconti della vita in famiglia attraverso le voci di Cristel e Romina Junior, figlie del cantante. Tanti gli ospiti sul palco con Albano Carrisi per festeggiare i suoi 55 anni trascorsi nel mondo dello spettacolo per una serata all’insegna della musica e del divertimento, una sorta di Best of di Al Bano.

Lo spettacolo in onda oggi su Canale 5, dalle ore 21.10, è una replica: 55 Passi Nel Sole è andato in onda per la prima volta a gennaio 2019, in due puntate. Restano due le parti dello speciale. Dopo la prima di questa sera, la seconda è attesa per sabato 4 gennaio 2020.

Di seguito gli ospiti delle due puntate di 55 Passi Nel Sole, già disponibile con il video completo su MediasetPlay.

Gli ospiti della prima parte di 55 Passi Nel Sole (il 28 dicembre 2019 su Canale 5):

Pippo Baudo, Lino Banfi, J-Ax, Ricchi e Poveri, Toto Cutugno, Pupo, Alex Britti, Fabrizio Moro e Gabriele Cirilli.

Gli ospiti della seconda parte di 55 Passi Nel Sole (il 4 gennaio 2020 su Canale 5):

Michele Placido, Beppe Fiorello, Mario Biondi, Roberto Vecchioni, The Kolors, Gigliola Cinquetti, Maryam e Raimondo Cataldo.