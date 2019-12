9-1-1 torna su Rai2 in replica dal 30 dicembre: quando andranno in onda i nuovi episodi?

9-1-1 torna su Rai2 con gli episodi della prima stagione. Il passaggio tra il vecchio e il nuovo anno a tv spenta è sempre un po’ traballante ma sembra proprio che la seconda rete Rai sia pronta a lanciare la serie americana firmata da Ryan Murphy ricominciando proprio dai primi episodi. Toccherà a loro anticipare quelle che saranno le nuove avventure di Athena Grant e i suoi a partire dal 30 dicembre 2019 proprio nel prime time di Rai2 con una sorta di mini maratona. La prima stagione di 9-1-1 è composta da dieci episodi e, secondo le prime anticipazioni sulla programmazione, sembra proprio che lunedì sera andranno in onda i primi quattro a partire dalle 21.20.

La maratona proseguirà poi l’1 gennaio con altri 4 episodi e, infine, tutto si concluderà il 6 gennaio quando ad andare in onda saranno gli ultimi due. Conclusa questa cavalcata nella prima stagione, finalmente debutterà 9-1-1 2. La seconda stagione della serie di Murphy è composta da 18 episodi e questo lascia pensare che il pubblico di Rai2 dovrà accontentarsi della messa in onda della prima parte rimandando tutto alla primavera.

La seconda stagione di 9-1-1 andrà in onda dal 13 gennaio con due episodi a settimana molto probabilmente fino alla conclusione della prima parte, ovvero al decimo episodio. Ancora è presto per capire quale piegherà prenderà la programmazione perché molto dipenderà dagli ascolti tv e dal fatto che la stessa rete ha in programma la messa in onda di The Good Doctor 3 che dovrebbe debuttare a febbraio. Occuperanno la stessa serata e, quindi, faranno staffetta, oppure no?

Intanto, negli Usa la serie non solo è già andata in scena con una seconda stagione ma anche con una terza. 9-1-1 3 è già in onda, in prima visione su Fox Life su Sky, dal 22 ottobre 2019, ma attualmente è in pausa proprio come negli Usa. I nuovi episodi torneranno in Italia solo a marzo e, a quel punto, con un pizzico di fortuna, potremo aver visto in chiaro la seconda stagione, o quasi.