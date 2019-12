Pronto per l’Italia lo Xiaomi Mi Note 10 Pro: eccolo nello store

Sono passati pochi giorni dall’arrivo dello Xiaomi Mi Note 10 Pro in Spagna, ed eccolo arrivare anche nel nostro mercato, proprio all’interno dello store ufficiale. Il dispositivo potrà essere acquistato nelle colorazioni bianca, nera e verde, e nel modello con 8GB di RAM e 256GB di memoria interna al prezzo di 699,90 euro. Parliamo al futuro perché, di fatto, lo Xiaomi Mi Note 10 Pro non risulta ancora disponibile all’acquisto, ma semplicemente potrete inserire i vostri dati per ricevere una notifica non appena possibile.

Saranno tanti a preferire lo Xiaomi Mi Note 10 Pro, nonostante le differenze rispetto al modello tradizionale non sono poi molte: memoria maggiorata (sia in termini di RAM che di ROM) ed obiettivo 8P in luogo del 7P in relazione alla fotocamera da 108MP. Lo Xiaomi Mi Note 10 Pro vanta anche uno schermo Super AMOLED da 6.47 pollici con risoluzione FullHD+ e notch a goccia per il contenimento della fotocamera frontale, il processore Qualcomm Snapdragon 730G ed una batteria da 5260mAh (compatibile con la ricarica rapida a 30W).

Se eravate tra quelli che aspettavano l’ufficializzazione dello Xiaomi Mi Note 10 Pro per l’Italia, adesso potete gioire, nonostante il dispositivo non risulti ancora disponibile all’acquisto. A questa pagina troverete il form per l’inserimento dei vostri dati, così da essere avvisati tempestivamente nel momento in cui il dispositivo potrà essere acquistato. Immaginiamo che, non appena verrà reso disponibile, chi deciderà di lasciare i propri dati verrà subito ricontattato a mezzo email (all’indirizzo di posta elettronica fornito al momento della compilazione del form), in modo da poter immediatamente procedere all’acquisto (se ancora intenzionati a finalizzare la transazione). Adesso diteci tra voi quanti sono disposti a comprare lo Xiaomi Mi Note 10 Pro: lasciateci un commento per farcelo sapere attraverso il box qui sotto.