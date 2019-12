Offerte Amazon di fine anno, gli sconti sui videogiochi per salutare il 2019

Le offerte Amazon non lasciano solo nemmeno nel periodo successivo al Natale 2019. Come da programmi, il colosso dell’e-commerce non perde occasione per accompagnare fino alla notte di San Silvestro i propri clienti, e per farlo ha scelto la strada più ovvia, quella degli sconti di fine anno.

Numerosi sono infatti i prodotti posizionati sugli scaffali digitali, e che spaziano nelle categorie più disparate. Non potevano chiaramente mancare le offerte Amazon dedicate al mondo dei videogiochi, un modo comodo e veloce per poter approfittare di prezzi competitivi sui maggiori titoli del momento. Avete ricevuto del denaro dai parenti a Natale e avete già in mente come spenderlo? Probabilmente tra i giochi in promozione c’è anche quello che fa al caso vostro.

Offerte Amazon videogiochi, il dolce addio al 2019

Come era lecito aspettarsi ecco presente Electronic Arts all’appuntamento delle ultime offerte Amazon dell’anno. Il colosso statunitense in questo finale di anno si è reso protagonista sul mercato con diverse produzioni, con due che spiccano in particolar modo.

La prima è Star Wars Jedi Fallen Order, nuovo titolo dedicato all’universo di George Lucas, approdato sul mercato durante il mese di novembre. Un titolo imperdibile per tutti i fan di Guerre Stellari, che innalza ancora una volta un’asticella della qualità che ormai sale sempre più, dopo primi giochi non proprio memorabili.

Il secondo videogioco marchiato Electronic Arts è Need for Speed Heat, nuovo capitolo della saga racing arcade che mette ancora una volta i videogiocatori al volante di uno dei tantissimi bolidi digitali confezionati dal team di sviluppo. Chilometri e chilometri di strada da consumare, affrontando le numerose sfide presenti.

Nel 2020 celebrerà il suo secondo compleanno, ma questa non è di certo una scusa per non fare propria una copia di Nier Automata qualora non l’abbiate ancora fatto. Un titolo imperdibile per tutti i fan del genere Action RPG, che riesce a catturare l’attenzione dei giocatori. Merito di una storia magnetica e contorta, che si dipanerà lungo un arco narrativo di certo non breve.

Fresco d’uscita agli albori del 2019 è invece Metro Exodus, nuovo episodio della serie sparatutto ispirata ai romanzi di Gluchovskij. Una vera e propria evoluzione per la saga, che grazie ai mezzi messi a disposizione dagli hardware dell’attuale generazione compie un grande salto in avanti sotto il punto di vista tecnico.

Ed è stato un anno assolutamente importante anche per la saga Kingdom Hearts. A distanza di anni e anni dall’ultimo capitolo ufficiale (senza quindi contare gli spin off), la serie è tornata con l’attesissimo Kingdom Hearts 3. La chiusura ideale di un cerchio aperto sostanzialmente all’inizio di questo millennio.

Chiaramente non tutti i videogiocatori attuali hanno avuto la possibilità di giocare ogni singolo capitolo, ma le offerte Amazon di fine anno hanno pensato anche a loro. Nella selezione di titoli scontati troviamo infatti anche Kingdom Hearts The Story So Far. È la raccolta di tutti i titoli (escluso il terzo capitolo) della saga che consente un utile ripassone prima di darci dentro con il capitolo finale.

Questi e tanti altri i prodotti disponibili nella sezione dedicata delle offerte Amazon: avete già in mente quale potrebbe essere il vostro acquisto?