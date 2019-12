Nuove date di Gianni Morandi a Bologna nel 2020, biglietti in prevendita per il Teatro Duse

Sono in prevendita i biglietti per i concerti di Gianni Morandi a Bologna, quelli per le nuove date con le quali ha arricchito il calendario di Stasera Gioco In Casa, che ha inaugurato nel mese di novembre con una lunghissima residency che ha organizzato nella sua città del cuore.

Biglietti in prevendita per i concerti di Gianni Morandi

I biglietti saranno distribuiti secondo le modalità abituali, quindi con consegna tramite corriere espresso e con stampa da casa. Si potrà quindi ottenere il biglietto comodamente da casa propria, senza pensare alle code in cassa e ai costi aggiuntivi per il recapito al proprio domicilio.

Lo show si apre con l’esecuzione del brano Stasera Gioco In Casa, che ha scritto per lui il giovane nipote Paolo Antonacci, nato dall’amore tra la figlia Marianna e il cantautore Biagio, già al lavoro sul tour a supporto di Chiaramente Visibili Dallo Spazio.

Del brano scritto da Paolo Antonacci, racconta Gianni Morandi:

“Non avrei mai pensato un giorno che avrei cantato un brano di mio nipote. Paolo ha un grande talento per la scrittura e sono davvero molto contento che abbia voluto scrivere una canzone per me e sarà anche molto emozionante cantarla davanti alla mia famiglia”.

Mentre sullo spettacolo, aveva aggiunto:

“C’è sempre un momento della vita in cui si sente il forte desiderio di tornare nel luogo da dove si è partiti. La prima volta che ho cantato al Duse è stato nel 1964 e ricordo che mi tremavano le gambe. Dopo tanti anni e aver girato tutto il mondo, tornare nella mia città con una nuova serie di concerti è una grandissima emozione”

Il tour va quindi a estendersi fino alla fine del mese di marzo, in modo da accontentare un sempre maggiore numero di fan che intendono godere dello show molto speciale concepito da Gianni Morandi e portato nel piccolo teatro di Bologna.

Le date dei concerti di Gianni Morandi

29 Dicembre 2019 – ore 16

31 Dicembre 2019 – ore 21.30

03 Gennaio 2020–ore 21

04 Gennaio 2020 – ore 21

11 Gennaio 2020 – ore 21

12 Gennaio 2020 – ore 16

25 Gennaio 2020 – ore 21

26 Gennaio 2020 – ore 16

13 Febbraio 2020 – ore 21

20 Febbraio 2020 – ore 21

26 Febbraio 2020 – ore 21

27 Febbraio 2020 – ore 21

05 Marzo 2020 – ore 21

12 Marzo 2020 – ore 21

19 Marzo 2020 – ore 21

26 Marzo 2020 – ore 21

La scaletta rappresenta un percorso in divenire, con una serie di brani diversi per ogni serata. Non ci sono quindi schemi fissi da seguire, ma solo la volontà di suonare e di stare a contatto con il pubblico e, per giunta, nella sua città.

Nel 2018, Gianni Morandi era anche tornato sui palchi dei maggiori palasport per condurre il tour a supporto di D’Amore D’Autore, album di inediti nel quale erano inclusi brani scritti da Ivano Fossati, Ermal Meta e Tommaso Paradiso.

Lo show della sua ultima prova sulla lunga distanza è arrivato anche all’Arena di Verona per l’apertura della stagione extra-lirica, che si è aperta il 25 aprile del 2018. La forma fisica e vocale di Gianni Morandi hanno contribuito ad allungare gli appuntamenti live, raggiungendo alcuni dei maggiori festival estivi.

Tra i tanti impegni, si conta anche la partecipazione a L’Isola di Pietro come protagonista, fiction di Canale5 giunta ormai alla sua terza stagione. Intanto, il calendario dei concerti al Teatro Duse di Bologna continua ad allungarsi, con date che arrivano fino alla fine di marzo.