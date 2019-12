Il miglior prezzo del 2019 per il Huawei P30 Lite è su Amazon il 27 dicembre

Il prezzo del Huawei P30 Lite raggiunge un nuovo record al ribasso per il suo prezzo e ancora una volta è Amazon a riservarci l’offerta del momento per questo smartphone di fascia media. Dopo la grande pioggia di promozioni natalizie, sempre sullo store di Bezos, sono state appena resi noti gli sconti di fine anno. Proprio il telefono protagonista di questo articolo è pure in vetrina sul popolare e-commerce e per un valore commerciale mai così passo negli ultimi mesi.

Neanche con il Black Friday di fine novembre e come già accento durante le vetrine pre-natalizie, il prezzo del Huawei P30 Lite aveva raggiunto la soglia minima ora di scena su Amazon. In effetti il telefono costa adesso 227 euro, ancor meno di un’ulteriore promozione di soli pochi giorni fa. Le spese di spedizione sono ancora una volta nulle e la disponibilità immediata per una consegna prevista tra il 3 e il 7 gennaio. Tutto sommato niente tempi biblici come ci si sarebbe aspettati in questi giorni di festività con tanti rossi sul calendario.

Il modello di Huaei P30 Lite in offerta ancora una volta su Amazon è quello nella colorazione Peacock Blue. Rispetto a questa nuance decisamente particolare e dagli effetti cangianti, quella più classica in nero viene proposta ad un certo insignificante euro in più, ossia a 228 euro.

A conclusione del 2019 vale ancora la pena acquistare un Huawei P30 Lite, pure con i crescenti rumor di una versione del P30 Lite 2020? Certo che si: senza voler sottolineare il buon rapporto qualità/prezzo del telefono con una scheda tecnica di tutto rispetto, va necessariamente ricordato che lo smartphone in promozione ha Android di serie, tutti i servizi Google a bordo e naturalmente anche il Play Store: il tutto perché il device è stato lanciato prima del ban USA nei confronti del produttore cinese. Lo stesso trattamento software non sarà destinato al remake del telefono di successo in arrivo.