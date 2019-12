I migliori tablet Asus: quale modello acquistare?

I tablet sono dispositivi estremamente utili e comodi perché riescono a offrire sia le funzionalità tipiche di un pc portatile sia i vantaggi degli smartphone moderni. Tra le migliori marche del settore c’è Asus, azienda asiatica specializzata nell’elettronica, in grado di offrire un’ampia scelta di tablet della linea ZenPad e modelli convertibili 2 in 1. Vediamo come scegliere la tavoletta giusta e quali sono i migliori tablet Asus in commercio, in una seleziona completa per ogni fascia di prezzo.

Come scegliere i migliori tablet Asus?

Prima di vedere quali sono i migliori tablet Asus in vendita, diamo un’occhiata ad alcuni aspetti importanti per capire come scegliere il dispositivo giusto. Innanzitutto, l’azienda attualmente propone una sola linea di tablet: ZenPad, di cui sono disponibili i modelli 7, 8 e 10, con nuove generazioni che usciranno nei primi mesi del 2020. Si tratta di dispositivi con un ottimo rapporto qualità-prezzo, schermi grandi e ben illuminati grazie alla tecnologia LED, con un audio eccellente e prestazioni elevate con i processori Intel Atom.

La risoluzione dei display arriva fino al Full HD, con sistema MultiTouch piuttosto preciso. L’autonomia dipende dalla potenza della batteria, con valori a partire da 6 ore per i modelli più economici, fino a 10/12 ore su quelli di fascia media e i top di gamma. Al momento i prezzi dei tablet Asus vedono i device meno costosi andare dai 100 ai 200 euro, quelli di fascia media tra i 200 e i 400 euro, mentre per i più esclusivi bisogna arrivare a spendere cifre importanti, al di sopra di 600 euro.

Tuttavia, bisogna fare una precisazione importante: Asus ha lasciato sul mercato soltanto la linea ZenPad, quindi se vuoi comprare un tablet tradizionale devi necessariamente optare per questi apparecchi. Altrimenti l’azienda propone anche dei tablet convertibili, con schermo touchscreen che si integra alla tastiera per diventare un pc portatile. Si tratta di device 2 in 1 molto funzionali, allo stesso tempo non a tutti piace questa configurazione, infatti risulta indicata soprattutto a chi lavora con il pc, oppure alle persone che vogliono risparmiare e avere in un solo apparecchio un pc e un tablet.

I migliori tablet Asus economici sotto i 200 euro

Asus ZenPad C 7.0 Z170CG

Uno dei tablet Asus 7 pollici più economici in commercio è lo ZenPad C 7.0 Z170CG, un dispositivo con un design elegante e moderno. Il device presenta un display LED Backlight, un sistema di audio cinematografico DTS-HD Premium, un processore Intel quad-core Atom x3-C3230 con 1GB di RAM e 16GB di memoria, sistema operativo Android 5.0 e una fotocamera con tecnologia PixelMaster, per scatti ad alta risoluzione. Buona la connettività, con micro USB, supporto per micro SD, Bluetooth 4.0, Wi-Fi e moduli GPS, Glonass e AGPS, con un peso di appena 265 grammi.

Asus ZenPad 8.0 Z380KL

Altrettanto valido è il tablet Asus ZenPad 8.0 Z380KL, un modello adatto a chi non vuole spendere troppo, acquistando allo stesso tempo un device moderno e funzionale. Questa tavoletta propone un display da 8 pollici a LED retroilluminato, con risoluzione 1280×800 pixel e dimensioni di 209 mm di altezza per 123 mm di larghezza e un peso di 350 grammi, leggermente più elevato rispetto al modello precedente. Il processore è un Qualcomm octa-core a 64 bit, con 1GB di RAM e 16GB di memoria, scheda grafica Adreno 306 e moduli Wi-Fi, 4G LTE e GPS. Sono presenti anche una fotocamera da 2MP e una batteria da 15,2 Wh che assicura fino a 10 ore di autonomia.

Asus FonePad 8

Leggermente più costoso rispetto ai modelli precedenti, un tablet piccolo e leggero molto apprezzato è l’Asus FonePad 8. Le prestazioni sono adeguate grazie al processore Intel Atom dual-core a 64 bit, con design ultrasottile e peso di appena 330 grammi. Il display da 8 pollici è ben illuminato, con sistema LED Backlight WXGA. Inoltre, è disponibile il sistema operativo è Android 4.4, il modulo LTE 3G, il supporto per la connettività Bluetooth 4.1 e Wi-Fi 802.11 b/g/n. L’autonomia dichiarata è di 12 ore, con porte micro USB, micro SD e micro SIM.

I migliori tablet Asus di fascia media sotto i 400 euro

ASUS Transformer Book T101

Per quanto riguarda i migliori tablet Asus di fascia media, un modello interessante è senza dubbio l’Asus Transformer Book T101. Si tratta di un dispositivo 2 in 1, un tablet che può trasformarsi in un pc portatile grazie alla tastiera integrabile, una soluzione ideale per chi desidera acquistare un device multiuso. La tavoletta è composta da un display MultiTouch da 10,1 pollici, mentre all’interno il dispositivo è equipaggiato con un processore Intel Atom Z8350 quad-core a 1.44 GHz, con 4GB di RAM e 64GB di memoria interna. Il sistema operativo è Windows 10, mentre la struttura in alluminio rende questo convertibile leggero e bello da vedere.

Asus ZenPad 10 Z300CNL

Il miglior tablet Asus in assoluto è lo ZenPad 10 Z300CNL, uno dei modelli più apprezzati dell’azienda con un eccellente rapporto qualità-prezzo. Lo schermo è caratterizzato da un display da 10 pollici LED Backlight, con contrasto intelligente e risoluzione 1280×800 pixel. All’interno è dotato del sistema operativo Android 6.0, processore Intel Atom Z3560 quad-core, RAM da 2GB e 32GB di memoria, con fotocamera frontale da 2MP e audio DTS HD Premium. Questo tablet Asus è compatibile con micro SIM e micro SD, supporta la connettività Bluetooth 4.1, Wi-Fi e LTE 4G, con un peso di 490 grammi e dimensioni di 251 mm di altezza per 172 mm di larghezza. Il tablet Asus ZenPad 10 è sicuramente il migliore della gamma in questo momento.

Asus Transformer Book T103

Se hai bisogno di prestazioni elevate, un tablet Asus adeguato è il convertibile Transformer Book T103, dotato di perno ruotabile per il collegamento alla tastiera e un pratico supporto per regolare la posizione dello schermo nella configurazione da pc portatile. Il device propone un display MultiTouch da 10,1 pollici, con struttura ultracompatta e un peso di appena 650 grammi, modulo Wi-Fi e compatibilità con le connessioni mobili LTE 4G. Il processore è un Intel Cherry Atom Z8350 quad-core, con 4GB di RAM, 128GB di memoria e sistema operativo Windows 10 Home. Non manca la connettività Bluetooth 4.1 e una webcam HD, oltre alla GPU Intel Graphics HD.

Asus Transformer Book T103HAF-GR028T Notebook Convertibile, Display da... ASUS Transformer Mini è il PC 2 in 1 che ti dà più libertà e...

Monitor 10" MultiTouch

Miglior tablet Asus top di gamma oltre 400 euro

Asus VivoBook Flip TP410UA

Un vero top di gamma all’interno della linea di tablet Asus modulari è il VivoBook Flip TP410UA, un dispositivo esclusivo ad alte prestazioni. Questo modello mette a disposizione un display LCD touchscreen da 14 pollici, con definizione Full HD e cornice ultra sottile NanoEdge, che consente configurazioni classiche oppure a libretto. Il processore Intel Core i5 8250U assicura performance elevate, con 4GB di RAM e memoria SSD da 256GB. Il sistema operativo è Windows 10 Home, la connessione wireless è potente e precisa, così come la scheda grafica Intel UHD Graphics 620 e il suono immersivo garantito dalla tecnologia audio Asus SonicMaster Technology.