I migliori monitor Samsung: quale display acquistare?

Samsung è senza dubbio un’azienda leader nel settore dei monitor, offrendo una gamma davvero completa di schermi per il gaming, il lavoro e lo svago. In questa guida abbiamo raccolto i migliori monitor Samsung sul mercato, proponendo alcuni dei modelli più apprezzati per ogni fascia di prezzo, dai device economici fino agli esclusivi monitor curvi QLED 4K. Se non sai quale scegliere valuta attentamente il rapporto qualità-prezzo di ogni display, considerando le tue esigenze e le prestazioni di cui hai bisogno. Ecco i prodotti migliori disponibili in commercio e acquistabili su Amazon.

Migliori monitor Samsung economici sotto i 150 euro

Monitor Samsung S24F350

Se stai cercando un monitor Samsung economico puoi optare per il modello S24F350. Si tratta di uno schermo LED da 24 pollici, con risoluzione Full HD a 1920×1080 pixel, caratterizzato da un design sottile e uno stile moderno. Il display è regolabile in altezza, con rapporto d’immagine 16:9 e supporto per i videogiochi grazie alla tecnologia FreeSync di AMD, con un tempo di risposta di appena 4 ms. La modalità Eye Saver permette di limitare l’affaticamento degli occhi, con angolo di visione ampio a 178° per una visione sempre ottimale.

Samsung S24F350 Monitor per PC 24 pollici Risoluzione 1920 x 1080,... Monitor PC LED Flat con risoluzione Full HD

Design sottile con uno spessore pari a 10 mm

Monitor Samsung S24D330

Altrettanto valido è il monitor Samsung S24D330, uno schermo da 24 pollici adatto al gaming e al pc, con un tempo di risposta di 1ms. Il display ha un rapporto di 16:9, con qualità di risoluzione Full HD, luminosità di 300 cd/m2 e un contrasto dinamico Mega, con frequenza di aggiornamento di 60Hz. È presente la funzionalità Eco Saving Plus, per risparmiare energia e ridurre i consumi, con un comfort elevato per gli occhi grazie alla tecnologia Flicker Free e connettività tramite porta HDMI. Nel complesso è un monitor di buona qualità, adatto a chi vuole acquistare uno schermo economico, ma funzionale.

Monitor Samsung C24F396

Tra i modelli meno costosi troviamo anche il monitor curvo Samsung C24F396, un device davvero confortevole in grado di assicurare un’ottima visuale da ogni angolazione. Questo monitor da 24 pollici ha una risoluzione Full HD a 1920×1080 pixel, con frequenza di aggiornamento di 60Hz, tempo di risposta di 4ms e raggio di curvatura 1800R. Lo schermo è composto da pannelli VA a cristalli liquidi con retroilluminazione, con integrazione della tecnologia AMD FreeSync per i videogames dinamici e un design ultrasottile. Anche in questo modello è presente la funziona Eco Saving, per ottimizzare i consumi energetici e rispettare l’ambiente.

Offerta Samsung C24F396 Monitor Curvo, 24 Pollici, Full HD, FHD, 1920 x 1080,... Schermo con curvatura 1800R per un alto comfort visivo

Neri scuri e dispersione della luce ridotta al minimo grazie al...

Migliori monitor Samsung di fascia media sotto i 300 euro

Monitor Samsung U28E59OD

Salendo di prezzo, tra i device di fascia media troviamo il monitor Samsung U28E59OD, uno schermo da 28 pollici con definizione 4K Ultra HD e risoluzione 3840×2160. Il dispositivo è perfetto sia come schermo da gaming sia per il lavoro al pc, con un tempo di risposta di appena 1ms, modulo AMD FreeSync e supporto per 1 miliardo di colori. All’interno è presente la tecnologia Picture-in-Picture 2.0, per sfruttare le finestre multiple mantenendo sempre un’eccellente qualità delle immagini, fino a Full HD per le schermate aggiuntive. Per la connettività sono disponibili due porte HDMI 2.0, mentre per l’affaticamento degli occhi non manca la funzione Eye Saver.

Monitor Samsung C27F396

Il monitor con il migliore rapporto qualità-prezzo è il Samsung C27F396, un display da 27 pollici che garantisce una grafica nitida ad alta risoluzione. Questo monitor curvo Samsung è davvero eccezionale, con una risoluzione Full HD di 1920×1080 pixel, contrasto di 3000:1, rapporto 16:9 e luminosità di 250 cd/m2. Avanzate le prestazioni, con una frequenza di 60Hz, un tempo di risposta di 1ms e la tecnologia AMD FreeSync incorporata. Bello il design ultrasottile in stile minimalista, con supporto a doppia barra e pannello VA con funzione ecologica Eco Saving.

Monitor Samsung C24FG73

Uno dei migliori monitor Samsung di fascia media è lo schermo C24FG73. Si tratta di un modello da 24 pollici QLED con definizione Full HD e risoluzione 1920×1080 pixel, un display curvo regolabile in altezza e piuttosto confortevole per la vista. Indicato anche per il gaming, propone un aggiornamento con frequenza di 144Hz e un tempo di risposta di 1ms, oltre all’integrazione del modulo AMD FreeSync per un’esperienza di gioco ottimale. Il raggio di curvatura è standard Samsung, 1800R, con ampia gamma cromatica grazie alla tecnologia Quantum Dot, luminosità di 250 cd/m2 e rapporto d’aspetto di 19:9.

Offerta Samsung Monitor C24FG73 Monitor da Gaming Curvo VA da 24" Full HD,... Tempo di risposta ultrarapido: 1 ms

Refresh rate a 144 Hz per un gioco fluido

Migliori monitor Samsung top di gamma sopra i 300 euro

Monitor Samsung U28H750

Passando ai modelli top di gamma, un monitor Samsung veramente esclusivo è il display QLED U28H750. Questo supporto da 28 pollici è uno schermo di ultima generazione, con definizione 4K Ultra HD e risoluzione di 3840×2160 pixel, con pannello TN , 1ms di tempo di risposta e frequenza di aggiornamento di 60Hz. Stupendo il design moderno e accattivante in colore nero lucido, mentre la tecnologia Quantum Dot assicura prestazioni elevate anche nel gaming. Questo modello supporta il multitasking con l’opzione Picture-in-Picture, con dettagli nitidi e un’espressività del colore eccellente.

Offerta Samsung U28H750 Monitor 28'' 4K Ultra HD, 3840 x 2160, Pannello TN,... Monior con ottima risoluzione UHD 4K (3840 x 2160)

Qualità delle immagini superiore grazie ad 1.07 miliardi di colori

Monitor Samsung C27FG73

Uno dei migliori monitor Samsung curvi di fascia alta è lo schermo Pro Gaming da 27 pollici Samsung C27FG73. Questo modello esclusivo mette a disposizione un display ultrasottile QLED Full HD, con pannello VA per la riduzione della sfocatura, un tempo di risposta di 1ms e una frequenza di aggiornamento di 144Hz, in grado di assicurare immagini chiare e dettagliate anche negli RGB più dinamici. Monitor sensazionale sia per il gaming che per il lavoro o lo svago, questo schermo della Samsung propone un pannello OSD interattivo, la regolazione in altezza con il braccio verticale e un supporto che consente di inclinare lo schermo in avanti e all’indietro.

Monitor Samsung C49HG90

Se desideri acquistare il miglior monitor Samsung in assoluto, il vero top di gamma dell’azienda è il modello C49HG90. Si tratta di un monitor curvo Samsung di ultima generazione, con schermo QLED Ultra-Wide da 49 pollici con rapporto 32:9, dotato di tecnologia Metal Quantum Dot per una resa cromatica di altissimo livello. La curvatura ha un raggio di 1800R, con risoluzione 4K, frequenza di aggiornamento di 144Hz e tempo di risposta di 1ms. Questo monitor mette a disposizione la funzionalità Picture-in-Picture per il multitasking, 2 porte HDMI, una Display Port normale e una versione mini, per una connettività ottimale. Ovviamente è presente la tecnologia AMD FreeSync, ideale per i giochi più elaborati e le attività professionali più complesse.