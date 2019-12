I 5 problemi più gravi risolti per OnePlus 6 dopo l’aggiornamento con Android 10

Ho avuto modo di testare proprio in questi giorni il nuovo aggiornamento impostato su Android 10 per i possessori di un OnePlus 6. In realtà, il rollout del pacchetto software era scattato nello scorcio iniziale di dicembre, come vi abbiamo riportato con un articolo specifico, ma solo nelle ultime ore c’è stata la piena diffusione del pacchetto software. Ecco perché è possibile fermarsi un attimo e fare il punto della situazione sui problemi che sono stati risolti dagli sviluppatori.

Non solo batteria e fotocamera tra i problemi risolti per OnePlus 6

In particolare, c’erano due questioni calde da affrontare per i tecnici attraverso il rilascio dell’aggiornamento Android 10. I possessori dello stesso OnePlus 6, come il sottoscritto può confermare, si sono lamentati soprattutto della durata della batteria, senza dimenticare alcuni bug riguardanti la fotocamera. Se nel primo caso è ancora troppo presto per sbilanciarsi (anche se percepisco qualche piccolo miglioramento), nel secondo posso dire ad esempio che pare sparito l’effetto “blu” indesiderato post scatto.

Ancora, il sensore concepito per il riconoscimento delle impronte digitali sembra essere finalmente più performante per OnePlus 6. Un altro aspetto che mi pare evidente già oggi 27 dicembre, poi, si riferisce ad una connessione WiFi decisamente più stabile per lo smartphone dopo aver installato l’aggiornamento. Infine, i tempi di apertura di app piuttosto pesanti sono stati leggermente accorciati, rendendo l’esperienza di utilizzo dello smartphone più gradevole.

Insomma, un aggiornamento, quello legato ad Android 10, che ha decisamente migliorato il modo in cui siamo abituati ad utilizzare il tanto chiacchierato OnePlus 6. Resta la consapevolezza che per avere le idee più chiare sulla batteria sia necessario attendere ancora qualche giorno. Nel giro di una settimana, infatti, ne sapremo di p