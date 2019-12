Fiction Rai del 2020, cosa vedremo in tv: da Don Matteo 12 a Montalbano e L’Allieva 3

L’anno sta per terminare ed è tempo di dare un primo sguardo alle fiction Rai del 2020. Sono tanti i prodotti in arrivo, tra new entry e grandi ritorni: da Don Matteo 12, pronto a debuttare nella sua dodicesima (e ultima?) stagione, all’inedito ciclo di episodi de Il Commissario Montalbano, fino a L’Allieva 3, atto finale dell’amata serie tratta dai romanzi di Alessia Gazzola. Ecco una guida sulle fiction Rai che vedremo in tv il prossimo anno.

Vi ricordiamo che le date d’inizio potrebbero variare in base alla programmazione.

Il Cacciatore 2

Francesco Montanari (reduce da I Medici 3) apre le danze delle fiction Rai del 2020 con la seconda stagione de Il Cacciatore, dal 3 gennaio su Rai2. La storia del procuratore antimafia Saverio Barone riparte nell’anno 1996. Dopo l’arresto del boss Bagarella, Barone può finalmente sposare la compagna. L’omicidio del piccolo Giuseppe Di Matteo sconvolge la sua vita e quella di Palermo: a quel punto Barone capisce che niente avrà fine finché non arresterà Giovanni Brusca.

Don Matteo 12

Il 9 gennaio 2020 è il giorno del debutto di Don Matteo 12 su Rai1. Avevamo lasciato la Capitana Anna e il PM Nardi iniziare una storia d’amore, ma tra loro si insinuerà un terzo incomodo. Intanto, in canonica la giovane Sofia si troverà ad accudire una bambina che la aiuterà a scoprire se stessa. Non mancheranno le indagini di Don Matteo e del Maresciallo Cecchini, ormai volti storici della fiction Rai, che anche il prossimo anno regaleranno sorrisi, emozioni e colpi di scena. Tra i ritorni più attesi quello di Simone Montedoro.

Angela

Vanessa Incontrata veste i panni di una madre colpita da una tragedia. Dopo la perdita del figlio, Angela si rifugia su un arcipelago toscano in cerca di tranquillità: per la donna sarà in realtà l’inizio di un incubo. Un dramma in tre puntate in onda su Rai2 dal 12 al 26 gennaio.

La guerra è finita

Isabella Ragonese e Michele Riondino sono i protagonisti di una storia ispirata a fatti realmente accaduti. La guerra è finita racconta le vicende di un gruppo di sopravvissuti agli orrori della Seconda Guerra Mondiale; tante storie che si intrecciano tra loro. Su Rai1 dal 13 gennaio per quattro puntate.

L’Amica Geniale 2 – Storia del nuovo cognome

Dopo il successo della prima stagione, arriva su Rai1 un nuovo ciclo di episodi ispirato ai bestseller di Elena Ferrante. Le due protagoniste, Lila ed Elena, sono ormai cresciute. Mentre la prima si è sposata ed è diventata imprenditrice, l’altra continua a studiare e rincorrere il sogno di lasciare Napoli. Su Rai1 dal 10 febbraio.

Il Commissario Montalbano

Un nuovo ciclo di episodi per Montalbano. Tre appuntamenti diretti dall’attore e protagonista Luca Zingaretti, che ha voluto onorare così il compianto regista Alberto Sironi e l’autore geniale Andrea Camilleri, entrambi scomparsi quest’anno. Il debutto della nuova stagione è prevista per la primavera.

Vivi e lascia vivere

Elena Sofia Ricci abbandona momentaneamente i panni di Suor Angela di Che Dio ci Aiuti per vestire quelli di una cuoca di mensa. Alla soglia dei 50 anni, la donna cambia vita quando una tragedia colpisce la sua famiglia. Rimasta vedova con tre figli a carico, Laura deve rimboccarsi le maniche e ricominciare da zero. Ma non ha fatto i conti con i segreti di famiglia. Prossimamente in onda su Rai1.

I Topi 2

Torna Antonio Albanese e le strampalate vicende del latitante Sebastiano che, insieme alla sua famiglia, cerca di sopravvivere vivendo come topi. La seconda stagione, composta da sei episodi per la durata di 30 minuti, andrà in onda prossimamente su Rai3.

Io Ti Cercherò

Alessandro Gassmann veste i panni di un ex poliziotto, chiuso nel suo dolore dopo il suicidio del figlio. Quando una sua collega scopre che in realtà il ragazzo potrebbe essere ancora vivo, i due uniscono le forze per iniziare a indagare. Un giallo in quattro puntate in onda prossimamente su Rai1.

La vita promessa 2

Continuano le vicende della famiglia Rizzo, emigrata dalla Sicilia a New York. A complicare le cose, la crisi economica del 1929. In onda prossimamente su Rai1.

L’Allieva 3

Non si ha ancora una data di debutto, dato che le riprese sono iniziate solo da un mese, ma tra le fiction Rai del 2020 dovrebbe esserci anche L’Allieva 3. Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale tornano a ricoprire i ruoli di Alice Allevi e Claudio Conforti per quella che potrebbe essere l’ultima stagione.

I Bastardi di Pizzofalcone 3

Tornano le indagini dei “bastardi” protagonisti dei romanzi di Maurizio De Giovanni. Dopo l’esplosione che ha attentato la vita degli uomini di Lojacono, scopriremo cos’è successo alla sua squadra.