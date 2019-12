Da FIFA 20 a Death Stranding: il meglio dei giochi PS4 del 2019 in un unico video

Gli appassionati di calcio virtuale hanno trovato in FIFA 20 un degno esponente della categoria. Assieme al rivale eFootball PES 2020, il titolo sportivo di EA Sports e Electronic Arts ha pennellato il 2019 videoludico di ogni fan, segnando un anno incredibilmente ricco di uscite e capolavori. Per ogni genere e palato. Lo sa bene il popolo geek, che proprio nell’anno ormai agli sgoccioli ha potuto dedicarsi a tantissimi titoli di assoluto richiamo, per dodici mesi incredibili da ogni punto di vista – e che hanno messo sul piatto pure il debutto della portatile Nintendo Switch Lite e di Google Stadia, piattaforma per il gioco in streaming del colosso di Mountain View.

E lo sa bene anche “mamma” Sony, che sul suo canale YouTube ufficiale ha pubblicato un video che ripercorre il 2019 della sua PlayStation 4. Lo fa naturalmente con spezzoni di quelli che sono stati i videogame più apprezzati approdati nel corso di questa annata sul monolite nero, pronto a lasciare il passo all’erede PS5 sul finire del 2020 – si parla delle festività natalizie come periodo scelto per la release. Videogame tra cui, come già dicevamo figura anche FIFA 20.

Ad aprire il filmato – che potete vedere anche voi cliccando sul tasto Play poco più in alto in questo stesso articolo – troviamo poi il controverso Death Stranding, ultima fatica del game director giapponese Hideo Kojma, in grado di dividere critica e pubblico, e soprattutto di veicolare un potentissimo messaggio che riflette sulle connessioni umane e sulla contemporaneità. La clip del colosso nipponico prosegue poi con videogiochi che senza ombra di dubbio hanno scritto, passo per passo, il 2019, ripercorrendo idealmente quest’anno in pixel e poligoni.

Spazio allora anche al recente Star Wars Jedi Fallen Order – qui per la nostra recensione tra stelle e pianeti cari all’universo di Guerre Stellari -, che ci mette nei panni di un giovane Padawan scampato all’Ordine 66 in una avvincente avventura single player. Ma pure all’orrorifico remake di Resident Evil 2, Borderlands 3, Call of Duty Modern Warfare, Sekiro Shadows Die Twice, The Outer Worlds e Apex Legends.

Senza dimenticare, ancora, Mortal Kombat 11, il survival a mondo aperto Days Gone, l’innovativo Concrete Genie e il rifacimento di MediEvil, che ci ha rimesso nei panni ossuti di Sir Daniel Fortesque. E voi, quale gioco tra FIFA 20 e gli altri citati nel video di Sony avete già giocato o magari avete intenzione di recuperare con l’anno venturo? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto!

