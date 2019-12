Bufere di neve si abbattono su Fortnite Capitolo 2: cosa sta succedendo nella Battle Royale?

Con Fortnite Capitolo 2, i ragazzi di Epic Games non hanno solo voluto mettere a tacere quelli che davano ormai per spacciato lo shooter costruttivo più giocato di sempre, ma anche e soprattutto mettere sul piatto tante novità per omaggiare i propri fan. Quei giocatori che – su PC, Mac, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e dispositivi mobile – possono ora combattere su una grande isola nuova di zecca, impegnandosi pure in attività mai viste prima, sfruttando veicoli assortiti e dimostrando le proprie abilità in sfide e missioni sempre nuove, che come da tradizione vanno a rinnovarsi ogni settimana.

Non solo, il secondo capitolo della celebre Battle Royale – la cui prima stagione andrà a concludersi nel mese di febbraio per lasciare spazio alla seconda – è andato ad impattare sull’intera esperienza anche con diversi cambiamenti ambientali, che influenzano l’intera mappa di gioco. Stando a quanto segnalato dagli appassionati impegnati sui server di gioco, e riportato dal sito videoludico Kotaku, con le feste invernali in corso è apparso uno strato di neve a ricoprire le lande di Fortnite. Per altro accompagnato da violente bufere di neve!

Fortnite Capitolo 2 a colpi di gelide tempeste!

Una volta che ci si abbatte in queste tempeste, adatte allo spirito natalizio, la visibilità è naturalmente estremamente compromessa, rendendo l’individuazione degli avversari molto difficile. Sempre secondo le fonti, l’evento è del tutto casuale, per una durata di una manciata di minuti. Subito dopo, il cielo virtuale torna ad essere normale, riabilitando le condizioni standard del videogame made in USA. Per quanto sia lecito credere che le bufere di neve siano confinate al solo evento di Natale, per alcuni si tratterebbe di una serie di cambiamenti che faranno da apripista alla già citata Stagione 2 di Fortnite Capitolo 2.

Un mistero, questo, che si accompagna a quello recente della skin alternativa Palla 8, contagiata da un virus che ne ha cambiato l’aspetto. Voi cosa ne pensate? Vi siete già imbattuti nelle bufere di neve? Parliamone nei commenti più sotto o nel grande gruppo su Facebook dedicato al gioco di Epic Games, Fortnite Italia Group, in cui troverete pure tanti amici con cui giocare.