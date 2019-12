Biglietti in prevendita per i concerti di Biagio Antonacci nel 2020

Sono in prevendita i biglietti per i concerti di Biagio Antonacci nel 2020, quelli che organizzerà a supporto di Chiaramente Visibili Dallo Spazio, nuovo album che ha rilasciato il 29 novembre scorso e dal quale ha già estratto il singolo Ci Siamo Capiti Male.

I concerti di Biagio Antonacci nel 2020

Si tratta di un progetto molto speciale che Biagio Antonacci ha annunciato sui suoi canali social e che partirà a cominciare dal 29 novembre al Teatro Carcano di Milano. I biglietti sono in prevendita a cominciare dal 3 gennaio, su TicketOne e in tutti i canali abilitati alla vendita.

La consegna sarà garantita secondo le modalità abituali, quindi con consegna attraverso il corriere espresso o con ritiro sul luogo dell’evento. In questo caso, occorre presentarsi in cassa con la ricevuta ottenuta tramite TicketOne e con un proprio documento d’identità valido. In caso di ritiro da parte di terzi, è invece indispensabile produrre regolare delega con firma del delegante e del delegato.

Gli esordi di Biagio Antonacci da Rozzano al Festival di Sanremo

Biagio Antonacci nasce nel 1963 a Milano, ma cresce a Rozzano, dove inizia a interessarsi alla musica per la prima volta nella sua vita. Inizia a suonare la batteria fin da giovanissimo ma decide avere un piano B e continuare a studiare per prendere il diploma da geometra. Conclusa la scuola, entra a far parte dell’armai dei Carabinieri e conosce Ron a Garlasco, che lo presenta a Gaetano Curreri degli Stadio. I primi concerti sono gli opening del gruppo emiliano, ma arriva anche la partecipazione alla Sezione Giovani del Festival di Sanremo nel 1988.

Il primo album arriva subito dopo il debutto all’Ariston, Sono Cose Che Capitano, ma nello stesso periodo rilascia Adagio Biagio, con il quale ottiene un discreto successo ma non una conferma di importanza nel panorama musicale italiano.

Le prime risposte arrivano nel 1992, quando gira l’Italia attraverso il successo di Liberatemi. In quegli anni, lavora a fondo anche come autore di testi, arrivando a scrivere anche per Mia Martini. Nel 1993, partecipa nuovamente a Sanremo con Non So Più A Chi Credere, confermando di essere il protagonista di una carriera in ascesa.

Gli anni successivi sono quelli dei grandi successi, in particolare di Mi Fai Stare Bene, con il quale vende 800000 copie. Gli anni 2000 sono quelli della grande conferma, e quelli nei quali arriva anche Convivendo che rilascia in un doppio volume. Tra i brani inseriti in tracklist, anche Non Ci Facciamo Compagnia, Convivendo e Mio Padre è Un Re. Poco dopo, esce Convivendo Parte II in cui incide Pazzo Di Lei, Immagina e Sappi Amore Mio.

Arrivano Vicky Love, Il Cielo Ha Una Porta Sola, Inaspettata, che lancia con la hit Se Fosse Per Sempre. Sapessi Dire No è invece del 2012, mentre nel 2014 arriva L’Amore Comporta e Ti Penso Raramente. Biagio e Dediche E Manie sono i lavori degli ultimi anni, quelli che hanno preceduto il rilascio di Chiaramente Visibili Dallo Spazio dal quale ha già estratto il singolo Ci Siamo Capiti Male.

La musica dell’album sarà quindi portata in concerto nel corso dell’evento molto speciale che terrà al Teatro Carcano di Milano, con le date che inizieranno dal 29 settembre prossimo.