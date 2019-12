Autodistruzione messaggi WhatsApp solo nei gruppi? L’ultima novità dalla beta iOS

Arrivano nuove indiscrezioni sulla funzionalità di autodistruzione dei messaggi su WhatsApp, questa volta dalla beta iOS numero 2.20.10.23. Le novità sono state segnalate dal solito WABetaInfo: sembrerebbe che la cancellazione automatica dei messaggi in un arco temporale prestabilito potrà avvenire solo all’interno delle chat di gruppo, e non in quelle singole. L’obiettivo è quello di incasellare a dovere i vari messaggi, in modo da mantenere il gruppo perfettamente pulito, al netto di tutte quelle informazioni superficiali e dal corto respiro. Vediamo altamente probabile che lo stesso trattamento venga rivolto alla controparte Android, anche se ancora non è stato dichiarato in modo esplicito.

La beta 2.20.10.23 di WhatsApp per iOS include anche l’app compilata attraverso l’SDK di iOS 13, la compatibilità all’Haptic Touch nell’anteprima di conversazione, la mappa della posizione in veste scura con l’attivazione della Dark Mode, una nuova modalità per la riduzione dell’utilizzo dei dati cellulare, il badge delle chat che mostrerà l’apice ‘999+’ quando i messaggi non ancora letti supereranno i 999 ed infine il widget scuro (sempre con Dark Mode attiva).

Queste sono le modifiche introdotte con la beta 2.20.10.23 di WhatsApp per iOS, che non aggiungono nulla relativamente al tema scuro in forma nativa (ovvero per quanto riguarda tutte le schermate di WhatsApp), che ricordiamo sarà reso disponibile sia per iOS che per Android. La notizia più rilevante consiste nell’adozione della funzione di autodistruzione dei messaggi solo nei gruppi, e non nelle chat singole (come invece molti speravano per i più vari motivi). Precisiamo che non c’è ancora niente di sicuro, e che non è escluso il team di sviluppo ci ripensi già a partire dalle prossime beta (vi informeremo in tempo reale nel caso). Se avete domande da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione.