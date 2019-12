Arriva il docusocial del tour di Laura Pausini e Biagio Antonacci, a sorpresa per Natale

Il docusocial dei concerti di Laura Pausini e Biagio Antonacci è finalmente ufficiale. I due artisti sono tornati sui social per il racconto dei live che hanno tenuto negli stadi e con i quali sono arrivati fino a Cagliari, all’Arena Fiera, città dalla quale mancavano entrambi da molti anni.

Si tratta di un regalo di Natale inaspettato, per i fan, che hanno così potuto rivivere quanto accaduto durante i concerti estivi, quelli che hanno inaugurato con la data di fine giugno allo stadio San Nicola di Bari.

Il docusocial dei concerti di Laura Pausini e Biagio Antonacci

LBDOCU è arrivato sui social il 26 dicembre e contiene 10 pillole per 10 canzoni, scelte tra quelle che hanno eseguito durante i concerti del tour nel quale hanno unito le voci e hanno cercato di stare insieme il più possibile, così da coltivare la loro amicizia.

Il contenuto del docusocial di Laura Pausini e Biagio Antonacci

Il cortometraggio è comparso sui canali social dei due artisti, alle ore 18 del 26 dicembre. Nel video sono contenuti i brani che hanno eseguito durante i concerti, con le coreografie di Luca Tommassini e alcuni video dei fan che hanno raccolto per lo speciale comparso sui social.

Il dopo tour di Laura Pausini e Biagio Antonacci

Concluso il tour che hanno portato in tutta Italia, i due artisti hanno ripreso le loro rispettive carriere da solisti. Laura Pausini si è presa una lunga pausa dalla musica, in modo da lavorare al suo nuovo album con tranquillità, mentre Biagio Antonacci è tornato sulla sua nuova prova sulla lunga distanza. Chiaramente Visibili Dallo Spazio è uscito il 29 novembre ed è stato anticipato dal singolo Ci Siamo Capiti Male.

Il viaggio del tour congiunto è iniziato alla fine del 2018, quando avevano annunciato un nuovo singolo contenuto nella seconda parte di Fatti Sentire, che Laura Pausini ha voluto intitolare Fatti Sentire Ancora. Il Coraggio Di Andare è quindi il primo singolo in duetto, prima di In Questa Nostra Casa Nuova che doveva essere riversata nel nuovo album di Biagio Antonacci ma che non vi ha trovato spazio.

Il tour è invece partito nel mese di giugno e ha raggiunto anche la Sardegna, con la data del 1° agosto, con la quale hanno concluso i concerti che hanno concepito per l’incontro a due voci annunciato prima del rilascio di Fatti Sentire Ancora, che l’artista di Solarolo ha anche presentato durante un unico instore che ha tenuto al Mondadori Megastore appena dopo il rilascio del cofanetto.

Per Biagio Antonacci, si apre invece un lunghissimo periodo di promozione del suo nuovo album di inediti, che ha già avviato con gli instore che ha tenuto a Milano e a Bari. Annunciato anche il tour, racchiuso in un evento molto speciale, con biglietti in prevendita su TicketOne a cominciare dal 3 gennaio.

Laura Pausini si sta invece dedicando alla famiglia, così come aveva dichiarato nel momento in cui aveva concluso il tour con Biagio Antonacci. Ci sarà quindi tempo per ascoltare nuova musica, ma questo non sarà un periodo di silenzio totale. L’artista si dedicherà all’ascolto di nuova musica, quella che vorrà concepire per il nuovo album di inediti che darà un seguito a Fatti Sentire, che ha fatto conoscere a tutto il mondo a cominciare dal 16 marzo 2018.