Anticipo 0 per tanti Huawei, iPhone e Samsung Galaxy con offerte TIM dal 28 dicembre

Sono davvero succulente alcune offerte TIM che potremo iniziare a valutare con grande attenzione da domani 28 dicembre, in riferimento a coloro che intendono acquistare smartphone Huawei, iPhone e Samsung Galaxy ad anticipo zero tramite la compagnia telefonica. Dopo il bollettino portato alla vostra attenzione pochi giorni fa con un altro articolo, dunque, massima attenzione per le nuove occasioni che troverete all’interno degli store e forse online nelle prossime ore. Proviamo a fare il punto delle situazione.

A chi sono rivolte le nuove offerte TIM

Bisogna partire da un presupposto molto importante, analizzando le offerte TIM che andranno a caratterizzare gli ultimissimi giorni di questo 2019. I device Huawei, iPhone e Samsung Galaxy che mi appresto ad elencare, infatti, si potranno acquistare con anticipo zero solo nel caso in cui abbiate sottoscritto offerte ricaricabili con bundle dati attivo. In casi specifici, come quello relativo all’iPhone Xs 512GB a 30 euro al mese per trenta mesi con un anticipo di 89 euro, il discorso sarà rivolto solo ad utenti selezionati.

Gli smartphone Huawei, iPhone e Samsung Galaxy disponibili con offerte TIM

Passando ad aspetti più pratici, le nuove offerte TIM prevedono ad esempio modelli come i vari Huawei P Smart 2019, Huawei P30 Lite, Samsung Galaxy A20e, LG K50S, Xiaomi Redmi Note 8T e Huawei Y7 2019 disponibili con un esborso pari a 5 euro al mese per trenta mesi. Insomma, il totale in questo caso sarà pari a soli 150 euro. Al contrario, chi desidera Honor View 10 Lite, Apple iPhone 7 32 GB, Huawei Mate 20 Lite, Samsung Galaxy A50, Huawei Nova 5T e Xiaomi Mi 9 128GB potrà portarseli a casa a 10 euro al mese per trenta mesi.

Salendo poi a livelli più elevati dal punto di vista della scheda tecnica, abbiamo i vari iPhone 8 64GB, Samsung Galaxy S10e 128GB, Xiaomi Mi Note 10, LG G8s e Huawei P30 disponibili a 15 euro al mese per trenta mesi. Ancora, chi vuole Huawei P30 Pro, Samsung Galaxy S10 128GB e iPhone Xs 64GB potrà averli a 20 euro al mese per 30 mesi. Infine, nel caso in cui abbiate puntato Xiaomi Mi Mix 3 5G, Samsung Galaxy S10+ 128GB e Huawei P30 Pro 256GB, si potranno acquistare a 25 euro al mese per trenta mesi.

I metodi di pagamento accettati con le nuove offerte TIM

Secondo ulteriori informazioni raccolte questo venerdì, le offerte TIM focalizzate sugli smartphone Huawei, iPhone e Samsung Galaxy riportati poco fa, si potranno sottoscrivere attraverso un’unica forma di pagamento. Mi riferisco all’utilizzo della carta di credito associata a circuiti abilitati Visa, Mastercard, Amex. A quanto pare, almeno per ora non sono accettate le carte prepagate, mentre sarà necessario attivare anche il servizio gratuito chiamato “Ricarica Automatica”.

Ovviamente, nel caso in cui doveste recedere anticipatamente, vi verranno addebitate le rate residue per il pagamento dei modelli Huawei, iPhone e Samsung Galaxy riportati oggi 27 dicembre, senza dimenticare la penale che vi verrà comunicata al momento della sottoscrizione del contratto. Ricordate anche che al momento della pubblicazione del nostro articolo, la notizia debba essere ritenuta ancora ufficiosa, considerando il fatto che non ci sono sono state comunicazioni pubbliche in merito da parte di TIM. Che ne pensate delle offerte che ho appena portato alla vostra attenzione? Ritenete ci siano occasioni da sfruttare oggi stesso con la compagnia telefonica?