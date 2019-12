Trasformare lo smartphone in un Motorola Razr: tutti i contenuti disponibili

Ormai un po’ tutti dovreste conoscere il Motorola Razr, o per meglio dire la sua nuova versione che si indentifica con uno smartphone pieghevole capace di flettersi per richiudersi a conchiglia (come il vecchio StarTAC). Vi piacerebbe riprovare il brivido del passato, ma non avete comunque intenzione di acquistare il device? Sul forum XDA Developers sono stati messi a disposizione dei content da poter installare per ottenere gli sfondi animati del Motorola Razr, l’animazione di avvio, l’app Moto Retro e gli sfondi animati Blue Mod.

L’applicazione trasformerà lo schermo del vostro device nel vecchio mito, con tanto di funzionalità attive. Volete dare un’occhiata in anteprima prima di cimentarvi nell’installazione? Il video che vi lasciamo in chiusura di articolo saprà schiarirvi le idee. Se poi ci prenderete gusto, potrete decidere si acquistare il Motorola Razr al prezzo di 1599 euro in un’unica soluzione, oppure a rate con una quota mensile di 39 euro per 30 mesi, ed una spesa iniziale di 299 euro.

Una bella botta senza ombra di dubbio, ma non ci si poteva aspettare diversamente visto che si sta parlando di uno smartphone pieghevole, e non di un dispositivo come un altro. Tra le altre cose, per adesso ci si dovrà accontentare dei contenuti sopra condivisi, anche perché, essendosi rivelata la domanda superiore all’offerta, bisognerà attendere un po’ più del previsto per poter acquistare il nuovo Motorola Razr. L’azienda produttrice ha fatto sapere che ci sarà un certo ritardo rispetto alle previsioni iniziali, proprio per i motivi che vi abbiamo appena spiegato. Speriamo di potervi dare notizie molto presto, e che, un giorno o l’altro, il prezzo medio del device possa abbassarsi per permettere agli utenti di avvicinarsi con maggiore convinzione. Siete tra quelli che lo acquisterebbero? Fatecelo sapere lasciando un commento all’articolo.