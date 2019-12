Stratosferico il concept phone di OnePlus: due armi vincenti

Potrebbe essere presentato al CES 2020 di Las Vegas il concept phone di OnePlus, un dispositivo che poco dovrebbe avere a che vedere con i OnePlus 8. Come riportato da ‘gizchina.com‘, il device viene identificato con il codice prodotto ‘IN2010’, e sappiamo supporterà il 5G nelle modalità SA e NSA (l’indiscrezione arriva da una recente certificazione ricevuta dal concept phone di OnePlus).

Il dispositivo dovrebbe supportare le bande 5G N1 / N41 / N78 / N79. Lo stesso ente cinese che ha rilasciato la certificazione di cui sopra ha fornito alcuni dettagli relativi alla ricarica rapida del concept phone di OnePlus, che dovrebbe essere contraddistinta da un output a 100W, facendo registrare un record assoluto nel segmento degli smartphone. In poche parole, il concept phone di OnePlus non passerà affatto inosservato. Ancora non sappiamo di che genere di device si sta parlando, se tra di uno smartphone pieghevole o di tutt’altro terminale: Pete Lau ha ben pensato di tenere le cose ben segrete, evitando di divulgare informazioni preziose sul conto di questo fantomatico dispositivo, da cui tutti ci aspettiamo molto.

Del OnePlus 8, invece, il CEO ha ribadito che si tratterà del top di gamma più bello della storia del produttore cinese: si punterà fortemente sul fattore estetico, senza per questo tralasciare le funzionalità e l’apporto tecnico. Speriamo anche che il portabandiera 2020 si mantenga entro certi standard di prezzo, per confermarsi ancora una volta come il flagship killer dell’anno. Il CES 2020 di Las Vegas aprirà i battenti il prossimo 7 gennaio alle ore 1.30 italiane: ne vedremo delle belle, oltre al carismatico concept phone di OnePlus, che ha ormai catturato tanta curiosità da ogni parte del mondo. Voi come credete sarà strutturato il device? Fatecelo sapere lasciando un commento all’articolo attraverso il box qui sotto.