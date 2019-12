Remake di Resident Evil 3 in uscita: 5 motivi per attenderlo

Con quello di Final Fantasy 7, il remake di Resident Evil 3 è uno dei videogame più attesi del 2020. Un titolo richiesto a gran voce dalla community nerd, soprattutto dopo che “mamma” Capcom ci ha regalato un eccezionale rifacimento del secondo capitolo, disponibile da quasi un anno su PC, PlayStation 4 e Xbox One – qui per la nostra recensione. Sarà invece aprile il mese di elezione in cui fan vecchi e nuovi potranno riabbracciare l’indimenticabile – e indimenticata! – Jill Valentine, di nuovo in fuga dalla pandemia zombie tra le strade di Raccoon City. Al suo fianco, come già avveniva nel lontano 1999 sulla prima console casalinga Sony, troveremo ancora l’agente scelto della Umbrella Carlos Oliveira, mentre ad ostacolarla il Nemesis, uno dei villain più iconici e amati dell’intero franchise survival horror giapponese.

Pare allora inevitabile che la curiosità attorno a Resident Evil 3 Remake si sia fatta incandescente subito dopo l’annuncio ufficiale del progetto dal palco dell’ultimo PlayStation State of Play. Non solo per il suo valore intrinseco – d’altronde si tratta di una reinterpretazione di un vero e proprio classico entrato di diritto nell’Olimpo videoludico -, ma anche per la sua qualità, che già dal primo trailer pare assestarsi su livelli altissimi come il recente predecessore. Non siete ancora convinti? Allora proviamo a farlo noi mettendo sul piatto cinque validi motivi per attendere la prossima fatica orrorifica plasmata dal colosso di Osaka.

Resident Evil 3 Remake: ecco perché attenderlo su PS4, Xbox One e PC

Con l’uscita fissata al 3 aprile, Resident Evil 3 andrebbe atteso soprattutto perché, come dicevamo, è il rifacimento di un grande classico. Già per rispetto e amore reverenziale, il gioco di Capcom andrebbe provato un po’ da tutti, sia da quelli che l’hanno spolpato ai suoi tempi, sia da coloro che vorrebbero approcciarsi per la prima volta all’epopea tutta sangue e azione della bella Jill. Non solo, un altro elemento assolutamente di rilievo è il comparto tecnico. Dimenticate i modelli “pixellati” e spigolosi, ora personaggi principali, comprimari, nemici e pure le inquietanti strade della cittadina del mid-west americano, spazzata via dalla scelleratezza della Umbrella Corporation, sono state ricreate grazie alla potenza del RE Engine, motore grafico della compagnia dagli occhi a mandorla. E, almeno a giudicare dalle prime sequenze a video, il risultato è davvero straordinario.

A convincere è pure il nuovo look della stessa Jill e degli altri personaggi coinvolti, che hanno beneficiato di un lavoro di restyling piuttosto massiccio per strizzare l’occhio al pubblico moderno. Probabilmente non tutti apprezzeranno il nuovo aspetto dell’eroina e dei suoi compagni – così come quello di Nemesis -, ma è innegabile che Capcom abbia voluto dar loro una personalità più marcata ed incisiva, promettendo pure una narrazione differente da quella del titolo originale, così da approfondirne il background e le relazioni interpersonali. Cosa non da poco soprattutto per lo zoccolo duro di fan, che avranno l’occasione di esplorare ancor di più il setting – già familiare – della terza incarnazione di Biohazard.

Ultima, ma non per importanza, è la presenza nel pacchetto di Resident Evil 3 Remake dell’esperimento Resistance. Come molti di voi già sapranno, si tratta di un gioco del tutto orientato al multiplayer, con un’impostazione asimmetrica. E gratuito per chi acquisterà RE3. Tre giocatori impersoneranno altrettanti sopravvissuti, e saranno chiamati a collaborare per sfuggire alle trappole e alle mostruosità assortite mandate in campo da un Mastermind sadico e manipolatore, controllato da un quarto giocatore. Uno spin-off a tutto tondo che non può che arricchire l’esperienza di un videogame che pare di per sé un futuro capolavoro del gaming contemporaneo. Non trovate anche voi? Avete altre motivazioni da suggerici per acquistare e attendere con eccitazione il remake del terzo capitolo di Resident Evil? Fatecelo sapere nei commenti!