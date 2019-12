Problemi di connessione per Alexa: non risponde, non funziona e non riesce a capire il 26 dicembre

Decisamente anomalo quanto sta avvenendo con Alexa oggi 26 dicembre. A Santo Stefano, infatti, il nostro assistente vocale solitamente in grado di soddisfare ogni nostra richiesta non si connette alla rete WiFi. O meglio, sembra essere questa l’anomalia più frequente per coloro secondo i quali il prodotto non funziona e non risponde ai nostri input. Non ci sono i presupposti per parlare di down, ma dopo aver analizzato alcuni step inerenti la sua naturale evoluzione, a Santo Stefano occorre concentrarsi anche su qualche nota dolente.

Perché Alexa non funziona oggi 26 dicembre

Effettuando alcuni test in prima persona, sembrerebbe che Alexa faccia fatica a tratti. Non escludo che l’anomalia possa essere in qualche modo legata a specifici gestori telefonici, visto che tutto nasce dalla difficoltà con cui il prodotto sta facendo i conti proprio dal punto di vista della connessione WiFi. Si tratta dunque di una situazione che potrebbe risolversi da sola da un momento all’altro e per la quale ci sia poco da fare. Al momento, non abbiamo riscontri ufficiali dallo staff Amazon sull’anomalia trapelata.

In ogni caso, se Alexa non funziona, non risponde, o al massimo dovesse darvi come unica replica il messaggio “non riesco a capire”, potrebbe essere necessario semplicemente attendere tempi migliori. Magari riavviate il vostro router o provate a smanettare con le impostazioni dell’app associata al dispositivo, tramite il vostro smartphone. Come potrete notare con Servizio Allerta, non siete gli unici a riscontrare anomalie, ma è altrettanto verso che al momento della pubblicazione del nostro articolo, le segnalazioni non sono tanto diffuse da farmi parlare di down totale.

A voi funziona Alexa a Santo Stefano, o riscontrate problemi di connessione? Riportateci pure il vostro caso qui di seguito, in modo da individuare insieme le anomalie più frequenti nel caso in cui il prodotto non risponda alle vostre domande.