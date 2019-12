Il Natale di Ultimo alla Comunità di Sant’Egidio, foto e video del pranzo speciale

“Tutto questo non lo spieghi… È umanità, è vita”, scrive sui social. Il Natale di Ultimo è stato con gli “ultimi”, alla Comunità di Sant’Egidio, a Roma.

L’artista ha salutato tutti coloro che hanno partecipato al pranzo di Natale organizzato dalla comunità e ha documentato la sua visita con foto e video sui social.

Nel giorno del Santo Natale, Ultimo ha preferito dedicare un pensiero agli “ultimi”, ai quali si ispira per il suo nome d’arte, e riservare loro parte del suo tempo in un giorno di festa che tradizionalmente si trascorre in compagnia della famiglia.

Storie incredibili, nel bene e nel male, esperienze di vita da condividere e l’intenzione di sostenere sempre la comunità, nel suo piccolo, nella volontà di Ultimo.

Per il cantante romano non è la prima volta al pranzo di Natale della Comunità di Sant’Egidio a Roma: ha già perso parte allo stesso evento lo scorso anno. La speranza ora – che suona più come una promessa – è quella di rivedersi prima del prossimo Natale per trascorrere altro tempo insieme.

“Un pranzo tra storie incredibili, nel bene e nel male, purtroppo. Ringrazio Sant’Egidio per questo secondo Natale passato insieme. Non sono un credente ma il loro impegno per me va oltre la religione e spero nel mio piccolo di continuare a sostenervi per sempre. Io vivo di questo. Io scrivo grazie a voi. Con la speranza di rivederci prima del prossimo Natale, un abbraccio”.

Nelle foto e nel video qui sotto, alcuni dei momenti trascorsi da Ultimo al pranzo di Natale della comunità mentre saluta tutti tra i tavoli e dedica qualche momento a foto ricordo.

Il 2020 di Ultimo:

Il 2020 di Ultimo sarà sul palco: il prossimo anno sarà protagonista di alcuni concerti negli stadi con gran finale al Circo Massimo di Roma (già sold out).

A dicembre ha rilasciato il singolo Tutto Questo Sei Tu con il video ufficiale che racconta la storia di una coppia d’innamorati interpretati dagli attori italiani Vittoria Puccini ed Edoardo Leo.

Le date del tour di Ultimo

Venerdì 29 maggio 2020: Bibione, Stadio Comunale – DATA ZERO

Mercoledì 3 giugno 2020: Torino, Stadio Comunale

Sabato 6 giugno 2020: Firenze, Stadio Artemio Franchi – SOLD OUT

Domenica 7 giugno 2020: Firenze, Stadio Artemio Franchi

Sabato 13 giugno 2020: Napoli, Stadio San Paolo – SOLD OUT

Domenica 14 giugno 2020: Napoli, Stadio San Paolo

Giovedì 18 giugno 2020: Milano, Stadio San Siro

Venerdì 19 giugno 2020: Milano, Stadio San Siro – SOLD OUT

Venerdì 26 giugno 2020: Modena, Stadio Alberto Braglia

Martedì 30 giugno 2020: Ancona, Stadio del Conero

Sabato 4 luglio 2020: Pescara, Stadio Adriatico – Giovanni Cornacchia

Sabato 11 luglio 2020: Bari, Stadio San Nicola

Mercoledì 15 luglio 2020: Messina, Stadio San Filippo

Domenica 19 luglio 2020: Roma, Circo Massimo – SOLD OUT