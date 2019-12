Gli auguri rock di Vasco Rossi e la sua band, elfi per Natale in attesa dei grandi festival (video)

Gli auguri rock di Vasco Rossi ci ricordano che il 2020 sarà la stagione dei grandi concerti. Il rocker di Zocca ha infatti pensato bene di condividere un video sui suoi canali social, nel quale appare distintamente travestito da elfo virtuale in compagnia dei suoi degni compari.

Il video degli auguri rock di Vasco Rossi

Il Blasco chiama a raccolta la sua band per degli auguri molto speciali, dai quali non ha escluso il gruppo che storicamente l’accompagna nelle tante date che – negli anni – l’hanno consacrato alla dimensione live. Gli elfi del video sono quindi Claudio Golinelli “Il Gallo”, Stef Burns, Alberto Rocchetti e Vince Pastano.

Il 2019 di successi di Vasco Rossi

Il 2019 è stato un anno di grandi soddisfazioni per Vasco Rossi, che è tornato in alcuni dei maggiori palchi italiani per portare la musica del suo repertorio e il nuovo singolo, La Verità, che aveva rilasciato nel mese di novembre del 2018.

6 i concerti che ha tenuto allo Stadio San Siro nel mese di giugno, segnando un vero e proprio record di incassi per i biglietti in prevendita, fino a raggiungere anche l’Arena Fiera di Cagliari dove ha tenuto il suo primo concerto dopo molti anni di assenza dall’Isola.

La nave brandizzata di Vasco per Cagliari

Il viaggio in Sardegna si è caratterizzato per un’iniziativa molto particolare, con una nave brandizzata di GNV che ha recato il nome e il volto del Kom. Chi lo ha desiderato, ha infatti potuto viaggiare nel traghetto speciale organizzato per il tour di Vasco Rossi a Cagliari, nella quale ha tenuto due date, il 18 e 19 giugno scorsi.

I concerti allo Stadio San Siro sono stati anche raccontati in uno speciale andato in onda su Canale5, nel quale si sono raccontate le emozioni del concerto ma anche del dietro le quinte. Sei sono stati i live alla Scala dello Sport, un vero e proprio primato per il rocker emiliano che fino a ora ha regnato incontrastato alla vetta delle vendite e del numero di concerti.

I 40 anni di Non Siamo Mica Gli Americani

Molti sono stati i progetti collaterali, a cominciare dal cofanetto speciale rilasciato per i 40 anni di Non Siamo Mica gli Americani nel mese di settembre. Ottobre, invece, è stato il mese del rilascio di Se Ti Potessi Dire, nuovo singolo che ha fatto seguito a La Verità.

Il fine anno ricco di impegni di Vasco Rossi si è anche caratterizzato per l’arrivo al cinema del film-concerto che ha racchiuso gli eventi degli ultimi due anni di concerti, quelli che ha tenuto nel 2018 in alcuni dei maggiori stadi italiani e quelli del 2019, che ha invece condotto tra Milano e Cagliari.

Il successo della pellicola diretta da Pepsy Romanoff ha comportato l’apertura di nuove date nel mese di dicembre, per due giorni al cinema, così da accontentare un numero di fan ancora maggiore rispetto alle prime tre date.

Per concludere un 2019 ricco di grandi numeri, Vasco Rossi ha quindi rilasciato un cofanetto nel quale ha incluso la scaletta dei concerti allo Stadio San Siro di Milano, quelli che ha tenuto nel mese di giugno e per 6 date consecutive. Il cofanetto è arrivato il 6 dicembre e contiene anche il film-concerto che è arrivato nelle sale cinematografiche a partire dal mese di novembre.