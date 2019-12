Nella classifica dei video più visti su YouTube nel 2019 in Italia trionfano Mahmood e Nuela; è guidata da Mahmood per quanto riguarda le clip musicali e da Nuela per i video non musicali.



Il vincitore in carica del Festival di Sanremo, con la sua Soldi, si aggiudica il primo posto della classifica dei video più visualizzati del 2019.

Il video più guardato su YouTube in Italia negli scorsi 12 mesi è quello realizzato per la canzone vincitrice del Festival della Canzone Italiana. Il giovane Mahmood ha trionfato tra le Nuove Proposte e si è aggiudicato – con Einar Ortiz – la possibilità di partecipare al Festival tra i Campioni nell’edizione in cui la gara Giovani è stata scorporata per tenersi a dicembre, in anticipo rispetto al Festival di febbraio.

Mahmood ha gareggiato con i Big della musica italiana e si è aggiudicato il primo posto all’interno di un podio che ha lasciato ampio spazio ai giovani. Ultimo si è classificato al secondo posto e la medaglia di bronzo è andata al trio pop-lirico Il Volo.

Soldi di Mahmood ha conquistato tutti sin dal primo ascolto. Il brano risulta essere quello con più views su YouTube per quanto riguarda il 2019 e guida la classifica con un totale di visualizzazioni che si avvicina alla cifra capogiro di 144 milioni per quasi un milione e mezzo di like.

Dalla hit dell’inverno alla hit dell’estate: al secondo posto ci sono Fred De Palma feat. Ana Mena con Una Volta Ancora. Il videoclip del pezzo ha 106 milioni di views e un totale di like prossimo al mezzo milione.

Si torna a Sanremo per il terzo posto: Per Un Milione è il brano che i Boomdabash hanno presentato al Festival, il cui video si aggiudica il terzo posto sul podio con 76 milioni di visualizzazioni e poco più di 300 mila like.

Con Calma di Daddy Yankee & Snow è appena fuori dal podio, al quarto posto. Spazi ai tormentoni estivi in top 10 con Jambo di Takagi & Ketra, OMI e Giusy Ferreri al quinto posto.



Nella seconda parte della top 10 c’è Mambo Salentino dei Boomdabash e Alessandra Amoroso al sesto posto; settimo posto per Dove e Quando di Benji & Fede, ottavo posto per Arrogante di Irama.

Al nono posto troviamo il singolo Ostia Lido di J-Ax che anticipa di una posizione Margarita, il brano estivo di Elodie realizzato in collaborazione con Marracash.

Tra i video non musicali spopola Nuela con la sua Carote, live dalle audizioni di X Factor. Il brano è stato presentato ai provini di X Factor ma non ha superato le audizioni. Nuela non si è aggiudicato un posto nell’ultima edizione del talent show Sky, vinta da Sofia Tornambene, ma il web ha voluto premiarlo visualizzando la sua clip più di 17 milioni di volte.

Il brano risale inoltre a pochi mesi fa. Il totale delle visualizzazioni realizzate nel corso dell’anno, dunque, è calcolato solo su tre mesi, tanti sono quelli di disponibilità del video ufficiale di Carote su YouTube.

Anche nella classifica dei video non musicali più visti su YouTube si fa notare Soldi di Mahmood, questa volta con una parodia. La clip è realizzata da iPantellas e ha totalizzato 13 milioni di views.