Chi sono i concorrenti di Masterchef Italia 2020? Anticipazioni puntata 26 dicembre

Chi sono i concorrenti di Masterchef Italia 2020? È arrivato il momento di chiederselo e di scoprire la verità visto che anche oggi, 26 dicembre, nonostante le feste, la nuova edizione del cooking show andrà in onda con la sua seconda puntata che metterà insieme la masterclass al gran completo. Tra grembiuli bianchi e grigi sono tanti i concorrenti che hanno avuto modo di passare oltre (ben 27) ma oggi si ritroveranno ai fornelli con gli altri “ammessi” per la sfida finale e ottenere un posto ai fornelli per iniziare la corsa al posto di nono Masterchef italiano. A chi toccherà vincere? Ancora è un po’ presto per dirlo ma già da questa sera, con la classe al completo, potremo scegliere chi tra i venti sarà il preferito o il papabile vincitore del 2020.

La scorsa settimana abbiamo conosciuto i concorrenti scoprendo quelli che hanno ottenuto il grembiule bianco, ottenendo così l’accesso diretto all’ultima fase delle selezioni, e quelli con il grembiule grigio, ben 27, che dovranno affrontare le prove di abilità per riscattarsi, convincere i giudici e ottenere tre sì per un posto nella Masterclass. Nelle due puntate di Masterchef Italia 2020 in onda oggi, 26 dicembre, alle 21.15 su Sky Uno, su Sky Go, e in streaming su NOW TV, i giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli sceglieranno i 20 cuochi amatoriali protagonisti della nuova MasterClass.

Solo i migliori di questi raggiungeranno i 20 nella sfida finale tra colpi di scena, lacrime e autocritiche, chi riuscirà ad arrivare in cima e ai fornelli di Mastechef Italia 2020? Sicuramente lo scopriremo solo nel prime time di questa sera quando le due puntate saranno finalmente finite e si darà il via ufficialmente alla nona edizione.

Intanto, per gli appassionati di cucina, ricette e segreti, da domani, 27 dicembre, tornerà in onda MasterChef Magazine con i giudici pronti a mettersi ai fornelli alternandosi ai volti storici del programma, ad importanti chef come Terry Giacomello, Gianpaolo Raschi, Daniele Usai e Marco Sacco e l’immancabile Iginio Massari che presto sarà ospite anche del programma in veste di “giudice”.