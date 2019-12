Up Xmas, su TV8 il concerto di Natale con Giordana Angi, Elodie, Alberto Urso e molti altri ospiti

Pupo e Lodovica Comello conducono il concerto di Natale in onda su TV8 il 25 dicembre, in diretta dalla Valle d’Aosta.



Uno scenario innevato per l’evento natalizio che trasmette oggi TV8 con una serie di apprezzati ospiti musicali sul palco. Spazio al pop al rap italiano con alcuni degli esponenti più apprezzati del momento, che condividono il giorno del Santo Natale con i fan che seguiranno l’evento direttamente sulle piste di Pila oppure da casa.

Elodie, Anastasio, Shade, Giordana Angi, Alberto Urso, Boro Boro e Max Brigante, che intratterrà il pubblico con un dj set in stile Mamacita, sono i protagonisti del pomeriggio in musica di TV8.

Presenta l’evento una coppia di conduttori d’eccezione, due protagonisti – anche loro – del panorama musicale italiano. Guidano lo spettacolo Lodovica Comello e Pupo che introdurranno per performance degli ospiti. scandendo il pomeriggio di festa all’insegna delle sette note.

Dove e quando seguire il concerto di Natale Up Xmas

Il concerto di Natale Up Xmas va in onda su TV8, canale 8 del digitale terrestre, con la conduzione di Pupo e di Lodovica Comello. L’appuntamento è per mercoledì 25 dicembre alle ore 14.10, anche in streaming sul sito di TV8.

Il nome dell’evento è Up! Xmas – Disco di Natale, in diretta dalle piste di Pila, in Valle d’Aosta.

Gli ospiti di Up! Xmas – Disco di Natale

Diversi artisti italiani si esibiranno nel corso del pomeriggio in musica trasmesso da TV8. Tra questi, ci saranno anche due esponenti dell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi, Giordana Angi e Alberto Urso, rispettivamente la seconda classificata e il vincitore.

Sul palco ci sarà Elodie che nel 2019 ha messo a segno qualche singolo molto apprezzato dal pubblico e dalle radio. Prima la collaborazione con i The Kolors in Pensare Male, brano più suonato dalle radio nel 2019, poi il brano Margarita, in duetto con Marracash. Il 2019 ha riportato Elodie all’attenzione del pubblico e per il 2020 si vocifera la sua presenza al Festival di Sanremo, in gara nella categoria dei Campioni.

In Valle D’Aosta spazio ai rapper Shade e Anastasio ma anche a Boro Boro. I tre presenteranno i rispettivi successi e si esibiranno per il pubblico anche con pezzi classici della tradizione natalizia.

Tutti gli artisti presenti, infatti, saliranno sul palco per cantare alcuni brani del proprio repertorio, scelti tra i successi più apprezzati dal pubblico. Successivamente si esibiranno con brani classici del Natale, rivisitati per l’occasione.

Alla conduzione dello spettacolo musicale del Natale di TV8 ci sono due artisti del panorama musicale italiano che, nel corso del pomeriggio, oltre ad introdurre le performance dei cantanti presenti potranno rilevare qualche sorpresa al pubblico, cimentandosi anche loro in esibizione inedite.

Mentre TV8 trasmetterà l’evento Up! Xmas – Disco di Natale, dalle ore 14.10, allo stesso orario andrà in onda su Canale 5 la replica del Concerto di Natale in Vaticano, registrato nell’Aula Paolo VI lo scorso 14 dicembre e trasmesso in prima serata la notte della vigilia.

Il pomeriggio di Natale di Canale 5 sarà in compagnia di artisti provenienti da tutto il mondo che vi invitiamo a scoprire qui. Conduce Federica Panicucci.