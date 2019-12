Svelato il cast della nuova serie Netflix su Sherlock Holmes, The Irregulars

Non è una novità che Netflix abbia in lavorazione una nuova serie sul personaggio di Sherlock Holmes di Sir Arthur Conan Doyle, ma l’ennesima serie sul tema avrà un focus diverso rispetto ai classici racconti delle investigazioni del celebre detective.

Si intitola The Irregulars la nuova serie ispirata all’universo di Sherlock Holmes ma concentrata su personaggi laterali, ovvero il gruppo di ragazzi di strada che raccolgono informazioni e indizi per Holmes.

La serie è dunque incentrata sui cosiddetti ragazzi di Baker Street, che nei romanzi di Doyle fanno da agenti di strada per Holmes raccogliendo ed intercettando notizie utili per le indagini del detective.

Netflix ha annunciato il cast della sua nuova produzione: ad interpretare Holmes sarà il volto di The Inbetweeners e Killing Eve Henry Lloyd-Hughes, mentre Royce Pierreson assumerà il ruolo del fidato Watson.

Il resto del cast sarà composto da Clarke Peters (già visto in ​His Dark Materials) nei panni di Linen Man, Thaddea Graham (Us) come Bea, Jojo Macari (Sex Education) nei panni di Billy, Darci Shaw (​Judy) come Jessie, McKell David (Snatch) come Spike e Harrison Osterfield (Catch 22) nel ruolo di Leopold.

La sceneggiatura è firmata dallo scrittore candidato all’Oscar Tom Bidwell, che per Netflix ha già lavorato all’adattamento di Watership Down. L’autore ha precedentemente raccontato la sua idea per la serie, cui lavora ormai da un decennio.

Sherlock Holmes aveva un gruppo di ragazzi di strada che avrebbe usato per aiutarlo a raccogliere indizi, quindi la nostra serie racconta come andrebbe se Sherlock fosse un drogato e un delinquente e i bambini risolvessero i suoi casi. È il mio progetto da sogno e la mia idea più vecchia (ci sto lavorando da 10 anni). Netflix è incredibilmente favorevole alla nostra visione per lo spettacolo, e ci sta permettendo di essere molto ambiziosi nel modo in cui raccontiamo le nostre storie.

La serie è attualmente in produzione ma non ha ancora una data d’uscita.