Il nuovo album di Justin Bieber nel 2020: arriva il singolo Yummy con i primi dettagli sul tour

Il nuovo album di Justin Bieber è atteso per il 2020: l’annuncio è ormai ufficiale. A comunicare il rilascio del nuovo disco ai fan è stato lo stesso artista attraverso un post sui social che ha velocemente fatto il giro del mondo.

Nel 2020 di Justin Bieber non c’è solo un disco di inediti ma anche un nuovo singolo, sul quale si hanno già i dettagli. Uscirà il 3 gennaio 2020 la prima canzone del nuovo capitolo discografico di Justin Bieber che ha già un titolo.

Il brano si intitola Yummy e nello stesso giorno sarà disponibile in radio e negli store digitali di tutto il globo.

Yummy anticiperà ufficialmente il rilascio del nuovo disco dell’artista. A proposito di questo, però, nulla è ancora noto ad eccezione del fatto che si tratta di un lancio in programma per il 2020.

Il nuovo disco potrebbe uscire addirittura entro la primavera ma non resta che attendere ulteriori delucidazioni da parte dell’artista che ha confermato, contestualmente, anche un tour mondiale.

I concerti si terranno nel 2020 ma non è detto che l’Italia faccia parte della prima tranche della tournée mondiale. Solitamente, infatti, Bieber parte dall’America e non stupirebbe un tour americano nell’autunno del prossimo anno per poi tornare in Europa con una tournée nel 2021.

Le date in Italia quindi potrebbero essere in programma nel 2021, se non per la fine del 2020.

Anche in questo caso non resta che attendere ulteriori comunicazioni che non tarderanno a raggiungere i fan, dopo le vacanze natalizie.

La quarta ed ultima notizia lanciata da Justin Bieber riguarda una docs-serie sulla quale non rivela molto ad eccezione del fatto che – chiaramente – parlerà di lui e racconterà il suo successo mondiale. Da ragazzino prodigio, oggi Bieber è una realtà nel panorama internazionale e la sua storia e i suoi successi troveranno spazio in una serie a lui interamente dedicata.

Quando ormai alla fine dell’anno non manca che una manciata di giorni, è Bieber colui che anticipa tutti svelando i suoi prossimi passi. Il 2020 segnerà ufficialmente il suo ritorno dopo l’album Purpose datato 2015.

I progetti di Justin Bieber per il 2020:

3 gennaio: rilascio del nuovo singolo, Yummy;

da definire: rilascio del nuovo album di inediti;

in seguito: tour mondiale (con concerti in Europa e in Italia);

e ancora: docs-serie sulla quale non si hanno ulteriori dettagli.