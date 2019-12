I più bei top di gamma i OnePlus 8: mai così attraenti secondo Pete Lau

La bellezza conta? Per OnePlus sì: ecco perché Pete Lau ha promesso che i OnePlus 8 saranno i top di gamma più belli tra tutti i prodotti finora realizzati dal produttore. Vanno bene la potenza e qualche particolare funzionalità, ma anche l’occhio vuole la sua parte, ed in questo l’azienda ha già dimostrato di vederci molto lungo. Per il 2020 la società sembra intenzionata a puntare forte sull’aspetto estetico, un dettaglio che non dovrebbe mai essere trascurato, e che ancora conta molto nel momento in cui si decide di acquistare un nuovo smartphone.

Nel corso di un meeting aziendale, il CEO non ha esitato a definire i OnePlus 8 come i più bei top di gamma della casa. La convinzione è importante, anche perché se Pete Lau si è espresso in questi termini sarà certo di quello che dice. Le dichiarazioni trapelate, riportate da ‘gizmochina.com‘, non lasciano spazio ad altre interpretazioni. Saranno belli i prossimi OnePlus 8 (speriamo belli e possibili), nonostante si vada verso la conferma dell’abbandono del carrellino pop-up della fotocamera frontale in favore di un foro centrale nel display (c’è a chi non dispiace, noi francamente avremmo preferito il meccanismo a scorrimento, ma non si può avere tutto dalla vita).

Il discorso fatto da Pete Lau non aggiunge altro alla gamma dei OnePlus 8, o almeno nulla che abbia a che fare con il comparto tecnico che li contraddistinguerà (potete comunque trovare in questo articolo tutti i riferimenti che cercate), né tanto meno con questa o quella funzionalità di cui verrà dotato. Le parole si sono fermate ad un fatto puramente estetico, almeno per il momento. La parola adesso passa a voi: ci piacerebbe sapere cosa ne pensate dell’affermazione del CEO, e se vi aspettate qualcosa in particolare dai OnePlus 8. Lasciate un commento all’articolo per farcelo sapere.