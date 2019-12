Gli auguri di Buon Natale dal mondo della musica: da Ermal Meta a Tiziano Ferro i migliori auspici per le festività

Le star rispondono sempre all’appello degli auguri di Buon Natale, e dai loro profili social – con Twitter in testa – dalle prime ore del giorno hanno augurato ai loro follower le migliori cose in occasione delle festività. Non sono mancate le battute, gli auguri scritti in tante lingue e le video dediche.

Uno scherzoso Ermal Meta, per esempio, si tiene sul tema del pranzo natalizio e dei grassi che inevitabilmente si accumulano a tavola, per questo ha pubblicato la foto di un profumo dal nome Frittura N° 5 – Fragranza Natalizia con la didascalia: “Buon Natale” in allegato.

Non manca Fedez che sotto le parole: “Buon Natale” aggiunge un’immagine in compagnia della moglie Chiara Ferragni e una foto del piccolo Leone, e di foto in famiglia si parla anche nel profilo di Laura Pausini che pubblica l’istantanea che la ritrae con Paolo Carta, la piccola Paola e un uomo vestito da Babbo Natale con la didascalia: “Santa Claus has arrived!”.

Più intenso Zucchero, che ai suoi auguri multilingue accompagna un video in cui canta e suona Nella Tempesta dall’album DOC (2019) e più spensierato è Tiziano Ferro, che canta i suoi auguri in tutte le lingue a lui note:

Buon Natale multilingua.

Siete i meglio!

Auguri! Multilingue Xmas song.

Either “you don’t care” or you do.

You guys are the best!

Merry Christmas! Feliz Navidad!

Si “te e emporta” o menos

Son los mejores!

Feliz navidad y próspero año!

I Negramaro citano il loro brano Mi Basta dal disco Amore Che Torni (2017) con le parole: “Nelle luci di Natale, nei segreti da non dire, nella voglia di baciare la tua bocca senza fine”.

Jovanotti ci augura Buon Natale con una gif a tema che rielabora la copertina dell’EP Jova Beach Party (2019) mentre Gigi D’Alessio resta sul tema del cibo: “Nun mangiate assaje” e coglie l’occasione per ringraziare i suoi fan per il supporto e l’affetto.

Fiorella Mannoia ci augura Buon Natale e pubblica la foto del suo presepe mentre Paola Turci ci mostra un cuore composto da sole conchiglie. Piero Pelù non perde occasione per vestire i panni del rocker saggio e motivatore:

Quest’anno vi vorrei regalare la voglia di raggiungere un traguardo che può sembrare irraggiungibile. Vi auguro di farlo con la testa pensante per capire ed affrontare le difficoltà con intelligenza e vi auguro di farlo col cuore sempre carico di entusiasmo e sana incoscienza. Vi auguro anche di raggiungere il vostro obiettivo con le persone che più amate, per poterlo poi condividere con loro e col resto del mondo. Vi voglio bene ragazzacci!

Gianna Nannini rivolge i suoi auguri “a tutte le creature” mentre Emma Marrone si tiene sul classico:

Buon Natale a tutti amici cari! Vi auguro di essere sereni e di condividere questi giorni con le persone che amate dal profondo del cuore. Fate i bravi e ricordatevi che Babbo Natale esiste davvero! Vi voglio bene. La vostra Emmuccia.

Divertente Giorgia, che pubblica un vecchio video in cui la vediamo ballare e cantare Jingle Bells con un cappello da Babbo Natale mentre Luciano Ligabue ci manda una video dedica: “Passate un 2020 come meritate”.

Gli auguri di Buon Natale dal mondo della musica non sono terminati e continueranno nelle prossime ore: il pubblico è felice di ricevere dai propri idoli qualche secondo di affetto, anche quando si tratta di poche parole.

