Cast e personaggi di You 2, dal 26 dicembre su Netflix: tutte le new entry della seconda stagione

Dal 26 dicembre debutta su Netflix You 2, seconda stagione del thriller sentimentale che ha debuttato sulla piattaforma esattamente un anno fa, dopo che la società ne ha acquistato i diritti da Lifetime.

La nuova stagione è l’adattamento del secondo libro della serie You di Caroline Kepnes, dal titolo Hidden Bodies, e vede nuovamente in azione lo stalker e serial killer Joe Goldberg, apparentemente innocuo libraio newyorchese ma in realtà soggetto ossessivo nei confronti delle donne.

Dopo una prima stagione in cui la serie ha affrontato l’inizio e la tragica fine di una relazione dominata dal controllo maniacale, dalla manipolazione e dalla violenza psicologica e fisica operata da Goldberg nei confronti della ragazza da cui era ossessionato, in You 2 lo stesso protagonista è in fuga dalle sue azioni e in cerca non tanto di riscatto morale quanto di salvezza dal tentativo di vendetta della sua ex.

Si trasferisce a Los Angeles, si crea una nuova identità rubandola ad un certo Will, inizia a frequentare un’altra ragazza nei confronti della quale mette in atto le stesse pratiche di controllo ossessivo che avevano caratterizzato la precedete relazione con Beck, ma stavolta cercando di tenere a freno i suoi impulsi patologici perché l’epilogo sia diverso dal precedente. E soprattutto cerca di fuggire da Candace, la sua ex sopravvissuta per miracolo al suo tentato omicidio e ora in cerca di giustizia.

Cast e personaggi di You 2 sono praticamente tutti rinnovati ad eccezione del protagonista e della sua ex compagna, apparsa brevemente ne finale della prima stagione.

Penn Badgley ha ripreso il controverso ruolo di Joe Goldberg, ora in fuga da Candace e deciso ad intraprendere una storia con la ragazza di cui – al suo solito – ritiene di essersi innamorato a prima vista al suo arrivo a Los Angeles. In You 2 torna anche Ambyr Childers, nei panni di Candace Stone, apparsa a sorpresa alla fine della prima stagione quando tutto lasciava pensare che fosse morta: questa è la più grande differenza tra i libri di Caroline Kepnes e l’adattamento televisivo di Netflix, visto che nei romanzi Candace è stata vittima di Will, mentre in tv è viva e vegeta e diventa motore della trama della seconda stagione, in cui appare per un arco di episodi per cercare di impedire a Joe di fare altre vittime.

Victoria Pedretti (la Nell Crain della serie Netflix The Haunting of Hill House) interpreta il nuovo interesse amoroso di Joe, la cuoca e proprietaria di un bistrot losangelino Love Quinn: chef di talento, ha una storia familiare difficile, un fratello con un disturbo della personalità e ha sofferto molto per amore, ma è circondata da amici amorevoli. Charlie Barnett interpreta l’agopuntore Gabe, che è anche il più caro amico di Love. Marielle Scott interpreta Lucy, mentre Melanie Field interpreta Sunrise, entrambe amiche del cuore di Love.

Love è co-proprietaria del negozio di alimentari di fascia alta Anavrin insieme al fratello gemello Forty (James Scully), arrogante scrittore e regista che aspira a lavorare nel cinema. Con loro lavora anche Calvin (Adwin Brown): è lui ad assumere Joe/Will come dipendente del negozio.

Chris D’Elia interpreta la star della comicità Henderson, un molestatore seriale che però gode di grande fama a Los Angeles. Carmela Zumbado interpreta Delilah, la vicina di Joe, che decide di investigare su Henderson dopo essere stata una delle sue vittime. Jenna Ortega (già in Jane The Virgin) interpreta Ellie, l’adolescente testarda sorellina di Delilah di cui Joe cerca di prendersi cura evitando che finisca tra le grinfie di Henderson.

Elizabeth Lail torna in You 2 come guest star di un episodio in circostanze particolari nei panni di Guinevere Beck, dopo che il suo personaggio è morto nel finale della prima stagione per mano del protagonista.

Un certo spazio sarà dedicato anche all’infanzia di abusi e solitudine vissuta da Joe, con dei flashback che lo ritraggono bambino in compagnia di sua madre, interpretata da Magda Apanowicz.

You 2 ha un’ambientazione differente dalla prima stagione che influisce molto sullo sviluppo della trama e sui temi trattati, ma soprattutto è un sequel che vede il protagonista in costante bilico tra un blando tentativo di redenzione e la sua natura di stalker che lo spinge a commettere costantemente gli stessi errori.

La serie dovrebbe tornare anche con una terza stagione, che non è stata ancora annunciata ufficialmente da Netflix.