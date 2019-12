Capodanno 2020 con Fortnite Capitolo 2: un leak svela l’evento di fine anno

Proprio mentre molti esperti di settore davano Fortnite e la sua Battaglia Reale destinati ad un inesorabile declino, gli sviluppatori di Epic Games sono riusciti a stupire tutti e a cambiare le carte in tavola. E lo hanno fatto con un secondo capitolo che ha spazzato letteralmente via la grande isola che ospitava in precedenza i nostri match online, mettendo sul piatto una mappa nuova di zecca, attività mai viste prima – anche acquatiche! -, mezzi di trasporto e una quantità sempre rinnovata di sfide e missioni per guadagnare ricompense e oggetti cosmetici assortiti.

Con uno spirito più incandescente che mai, Fortnite Capitolo 2 ha graziato tutti gli appassionati – e pure i semplici curiosi – su un po’ tutte le piattaforme, quindi PlayStation 4, Xbox One, PC, Mac, Nintendo Switch e dispositivi mobile. Il tutto mantenendo sempre viva la fame di collezionismo dei giocatori, alimentata pure dal lancio di diversi eventi speciali. Da quelli crossover, come ad esempio quello di Star Wars, a quello natalizio. Arrivando fino a quello che ci porterà inevitabilmente a festeggiare Capodanno.

Come già avvenuto in passato, pare infatti che Fortnite si prepari a fare spazio ad un grande evento per la fine del 2019, così da trainare il suo popolo geek verso i primi minuti del 2020. Stando a quanto riportato dal sito Slashgear, gli utenti della Battaglia Reale hanno quindi scovato un chiaro riferimento ai festeggiamenti per Capodanno 2020, semplicemente analizzando i replay delle loro partite. Come visibile nell’immagine poco più sotto, al centro della vasta mappa è presente una sfera stroboscopica, che a quanto pare starebbe iniziando a renderizzarsi. Proprio in vista del grande giorno!

Considerando l’inclinazione di Epic Games nell’accompagnare le festività e le ricorrenze con una serie di eventi speciali in-game, non dovrebbe stupire che anche per Capodanno possa essere messo a punto qualche sfida speciale a tema. Voi cosa ne dite, siete pronti a festeggiare anche sui campi di battaglia di Fortnite Capitolo 2?