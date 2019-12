Ultima spiaggia con i buoni regalo Amazon per Natale 2019: soluzioni personalizzabili

Chi si è ridotto all’ultimo minuto per i doni di Natale 2019, troverà di certo nei buoni regalo Amazon un valido aiuto. In effetti la soluzione delle carte regalo appunto dello store di Bezos risulta a disposizione sempre, anche un minuto prima che si scartino i regali sotto l’albero e ancora domani 25 dicembre, quando magari ci si sarà resi conto di aver dimenticato qualcuno nella propria lista doni.

Affidarsi ai buoni regalo Amazon è divenuta ormai una consuetudine anche voluta da molti italiani negli ultimi anni (e dunque non solo frutto di una disattenzione). I punti di forza della soluzione sono di certo l’estrema personalizzazione della carta del regalo per il suo importo. Ai mittenti del coupon natalizio vengono proposti dei tagli automatici per gli importi da consegnare (20, 25, 30, 40, 50 euro e via dicendo) ma ciò non toglie che si possano scegliere somme pure intermedie, di qualsiasi tipo L’unico limite è quello massimo dei 5000 euro.

Per chi vorrebbe procedere fin da subito ad una scelta, la pagina ufficiale dei buoni regalo Amazon offre tante soluzioni grafiche da inviare solo in formato digitale (via mail e pure SMS) da stampare per amici, colleghi e parenti. Non c’è che l’imbarazzo della scelta tra Babbi Natale, pacchi dono, paesaggi innevati e mille altri simboli delle festività. Per l’acquisto della soluzione più interessante, bisognerà naturalmente autenticarsi con il nome utente e la password del proprio profilo e fornire alcuni dati essenziali come l’indirizzo mail del destinatario, il nome del mittente e magari anche una dedica personale con gli auguri.

I buoni regalo amazon hanno una validità di ben 10 anni calcolati dalla data della loro emissione: questi possono essere pure utilizzati in più momenti e non dunque necessariamente in un’unica soluzione. Il servizio delle carte regalo prevede solo delle limitazioni relative all’utilizzo dei coupon su versioni del sito Amazon straniere ben specifiche e non italiane. Tutti i termini e condizioni ufficiali sono ben spiegate sul sito dello store.