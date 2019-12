Torna El Internado, un reboot della serie spagnola è in arrivo su Amazon Prime Video

El Internado torna dopo dieci anni dalla sua conclusione su Antena 3, emittente generalista spagnola che ha trasmesso la serie dal 2007 al 2010. Il teen drama ambientato in un collegio circondato da misteri sarà oggetto di un reboot realizzato da Atresmedia Studios e Globomedia, che già da un anno stanno lavorando al soggetto e arriverà su Amazon Prime Video.

La nuova serie manterrà il nucleo originario della trama, che seguiva le vicende degli studenti della Laguna Negra, un collegio nei cui dintorni accadevano strani avvenimenti, ma sarà molto diversa per ambientazione, protagonisti e intreccio. Non è chiaro se alcuni volti noti della serie madre torneranno anche nel reboot con piccoli ruoli: i protagonisti all’epoca erano poco più che ragazzini, oggi in molti si sono affermati sulla scena nazionale spagnola ma anche all’estero, grazie a produzioni che sono state distribuite in tutto il mondo in streaming.

Basti pensare a Blanca Suárez, Yon González e Martiño Rivas, tutti e tre nel cast della serie Netflix Le Ragazze del Centralino, che sta per concludersi con la quinta stagione in uscita – con la prima parte – a febbraio 2020. Nella prossima stagione de Las Chicas del Cable ci sarà un altro nuovo ingresso nel cast all’insegna della reunion delle star de El Internado, con l’arrivo di Denisse Peña, in un ruolo ancora sconosciuto. E poi c’è il caso emblematico di Ana de Armas, la Carolina Leal della serie, che vanta un grande curriculum a Hollywood dopo aver recitato con star del calibro di Robert de Niro in Stone Hands, Keanu Reeves in Exposed e Harrison Ford e Ryan Gosling in Blade Runner 2049, fino ad ottenere quest’anno la sua prima nomination ai Golden Globes per il film Cena con Delitto.

Creata da Daniel Écija, Laura Belloso, Juan Carlos Cueto e Rocío Martínez-Llano, El Internado fu un grande successo internazionale, trasmessa in Europa, Messico e l’intera America Latina. In Italia arrivò prima sul canale Joi di Mediaset Premium nel 2010, quando in Spagna andava in onda la settima ed ultima stagione, e in seguito su La5, ma Mediaset ne ha trasmesso soltanto due stagioni.

Negli ultimi anni, con la febbre da revival e reboot che ha invaso il mondo dell’intrattenimento, il pubblico de El Internado ha chiesto a gran voce che anche la serie sui misteri di Laguna Negra trovasse ancora un posto in tv in una forma nuova. A dare al progetto un palcoscenico internazionale sarà Amazon Prime Video, che la distribuirà in tutto il mondo.

Il reboot de El Internado sarà la terza produzione che la società del gruppo Atresmedia realizza per la piattaforma streaming di Amazon, dopo Small Coincidences, ora alla sua seconda stagione, e Temperance, attualmente in fase di riprese.