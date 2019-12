Solo oggi 24 dicembre un iPhone 11 Pro a prezzo più basso su MediaWorld

Arrivano oggi 24 dicembre alcune notizie incoraggianti per gli utenti che stanno cercando l’occasione giusta per acquistare un iPhone 11 Pro, considerando quanto abbiamo raccolto proprio in queste ore all’interno del sito MediaWorld. Tra le offerte giornaliere, vale a dire quelle valide fino alle 23:59 di oggi, abbiamo infatti il top di gamma Apple che si potrà acquistare a condizioni migliori, in relazione ai normali standard di questo mercato. Proviamo dunque a fare il punto della situazione.

Il nuovo prezzo di MediaWorld per l’iPhone 11 Pro

Dopo aver analizzato in modo dettagliato le ultime offerte Amazon per il suo fratello minore, vale a dire l’iPhone 11 come avrete notato con l’articolo di ieri, questo martedì possiamo parlare dell’iPhone 11 Pro disponibile nello store MediaWorld a 1.099 euro. Si tratta dunque di un risparmio pari a 100 euro rispetto al prezzo di listino, che potrebbe far gola soprattutto a coloro che tendono ad effettuare ordini solo tramite rivenditori noti al grande pubblico. Come quello portato alla vostra attenzione questa mattina.

Scendendo maggiormente in dettagli, siamo al cospetto del tanto apprezzato iPhone 11 Pro nella sua versione cromatica “grigio siderale”, mentre il taglio di memoria è pari a 64 GB. Portando a termine l’ordine questo martedì, MediaWorld garantisce la consegna dello smartphone entro giovedì 2 gennaio. Insomma, poco più di una settimana per toccare con mano il prodotto lanciato sul mercato poco più di tre mesi fa.

Insomma, un’occasione last minute per coloro che intendevano fare un regalo ad altri o a sé stessi di quelli importanti, qualora abbiate messo lo stesso iPhone 11 Pro nel mirino da un po’ di tempo. In giro per il web probabilmente si trova a prezzi inferiori, ma spendendo cifre così elevate, è fisiologico che molti utenti vogliano affidarsi solo a catene popolari. Che ne pensate di questa nuova offerta MediaWorld?