Offerte Gamestop del 24 dicembre, ultima chiamata per FIFA 20 e altri

Il giorno conclusivo delle offerte Gamestop legate al Calendario dell’Avvento è arrivato. Siamo ormai al “dentro o fuori”, con quella che in sostanza è l’ultima chiamata per i ritardatari cronici dei regali di Natale. Non c’è possibilità di rimediare alle defaillance, con l’apertura dei pacchetti che è fissata nel lasso di tempo che va da questa sera alla mattinata di domani.

Per fortuna le offerte Gamestop non deludono nemmeno nel giorno della vigilia, con il rivenditore che ha pensato bene di sfoderare i propri calibri grossi per soddisfare le esigenze dei meno previdenti. Diversi i titoli che si presentano ancora una volta all’appuntamento, e che possono quindi rappresentare il giusto compromesso tra un regalo più che gradito e una spesa non troppo elevata.

Offerte Gamestop, pezzi da novanta per un Natale 2019 da paura

In pole position tra gli sconti odierni ci finisce ancora una volta FIFA 20. Per la gioia degli appassionati di calcio videogiocato, il titolo targato Electronic Arts presenzia ancora tra i giochi selezionati da Gamestop, e lo fa con il consueto prezzo che ha messo in mostra già nelle precedenti occasioni. Un prezzo che lo rende un acquisto consigliato per chi non riesce a fare a meno del calcio nemmeno durante la sosta natalizia.

Offerta FIFA 20 - Standard - PlayStation 4 EA SPORTS riporta il gioco nelle strade con la vera cultura,...

Gameplay VOLTA: esprimi il tuo stile con un sistema di gioco...

Anche gli amanti del genere sparatutto avranno pane per i loro denti grazie a Call of Duty Modern Warfare. Sul nuovo capitolo della serie abbiamo speso fiumi di parole negli ultimi mesi, e tanti altri ne scorreranno in vista del futuro. Infinity Ward non ha infatti nascosto la volontà di supportare a lungo la propria creatura, con aggiornamenti che continueranno a foraggiare di novità il gioco.

Offerta Call of Duty: Modern Warfare - Amazon Edition - PlayStation 4 Call of Duty: Modern Warfare offre ai fan una storia avvincente,...

Nella drammatica e viscerale campagna per giocatore singolo, la posta...

Quando diciamo che ce n’è per tutti i gusti non scherziamo mica: anche i possessori di Nintendo Switch riusciranno infatti a trarre giovamento dalle offerte Gamestop di oggi. A soddisfarne le esigenze ludiche troviamo infatti Pokémon Spada e Scudo, ultimo capitolo della serie che ha fatto il suo esordio durante il mese di novembre e che ha portato una ventata di novità all’interno del franchise.

Offerta Pokémon Spada - Nintendo Switch Pokémon Spada e Pokémon Scudo sono ambientati a Galar, una vasta...

I giocatori dovranno scegliere il loro compagno di viaggio fra tre...

Chiude la rassegna dedicata alla scontistica odierna un altro prodotto tanto recente quanto lungimirante. Parliamo di Ghost Recon Breakpoint, nuovo episodio della saga targata Ubisoft che porta gli utenti a confrontarsi ancora una volta con una serie di sfida sulla carta impossibili. Soltanto la pianificazione strategica e l’abilità fucile alla mano permetteranno di portare a casa la pellaccia.

Offerta Ghost Recon Breakpoint - Limited [Esclusiva Amazon] - PlayStation 4 Il seguito del pluripremiato Tom Clancy'S Ghost Recon Wildlands

Vesti i Panni di un Ghost, un soldato d'elite delle forze speciali...

E con questi quattro titoli si conclude la lunga cavalcata di Gamestop che ha portato gli utenti dagli albori del mese di dicembre al giorno di Natale. Sono stati utili a rimediare interessanti regali di Natale? Su quali titoli avete puntato? Diteci la vostra nei commenti.

Fonte