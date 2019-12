Non senza sorprese l’elenco di 11 Xiaomi ad un passo da MIUI 11.1 in Italia ad inizio 2020

Non è avaro di sorprese l’ultimo elenco di smartphone Xiaomi che nel corso delle prossime settimane potrà toccare con mano l’aggiornamento con MIUI 11.1. Pochi giorni fa ci eravamo già soffermati sull’argomento, ma stavolta siamo al cospetto di una lista ufficiale che potrebbe fare la differenza per il pubblico, soprattutto se pensiamo al fatto che alcune valutazioni da parte del produttore asiatico non siano per nulla scontate. Cerchiamo dunque di capire come stiano evolvendo le cose oggi 24 dicembre nel nostro Paese e su scala globale.

Gli 11 Xiaomi vicinissimi all’aggiornamento con MIUI 11.1

Passando dalla teoria alla pratica, come accennato ad inizio articolo, dopo il post ufficiale apparso sul blog del produttore possiamo concentrarci su undici Xiaomi ormai ad un passo da un upgrade così importante. Il gruppo contiene i vari Xiaomi Mi 8, Xiaomi 8 Explorer Edition e Xiaomi 8 Pro. Andando avanti, con la seconda famiglia possiamo invece soffermarci su Xiaomi Mi MIX 2s e Xiaomi Mi MIX 3. Occhio anche a modelli come Xiaomi Mi 9 SE e Xiaomi Mi 9 Lite.

A completare il quadro troviamo da un lato i tanto apprezzati Xiaomi Redmi Note 7 e Xiaomi Redmi Note 7 Pro, mentre dall’altro ci sono Xiaomi Redmi Note 8 e Xiaomi Redmi 8 Pro. Quanto alle caratteristiche dell’aggiornamento MIUI 11.1, si parla di modalità di risparmio energetico molto più stringente rispetto a come abbiamo imparato a conoscerla in questi mesi, provando ad ottimizzare ulteriormente i consumi dei device.

Massima attenzione anche per la regolazione avanzata dei colori, oltre all’aggiornamento della modalità Vlog, con cui verrà messo a disposizione degli utenti Xiaomi qualche strumento in più per effettuare editing dei contenuti creati. C’è molta curiosità anche attorno alla funzione Bedtime, con cui potremo ottenere molte informazioni sulla durata del nostro sonno. Insomma, preparatevi ad un aggiornamento MIUI 11.1 ricco di spunti interessanti.