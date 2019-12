Mancata connessione con smartphone Huawei con segnale presente: riscontri e procedure

Da alcuni giorni non mancano le segnalazioni da parte di utenti in possesso di uno smartphone Huawei, secondo cui è impossibile navigare nonostante la presenza del segnale. Anomalia più che possibile, soprattutto durante il periodo natalizio, anche per un brand ormai affermato come quello cinese, nonostante il trend positivo sul mercato evidenziato di recente da Mondo Economia. Cerchiamo dunque di comprendere quali siano le cose da fare in situazioni simili, soprattutto con SIM Tre.

Proprio l’operatore, infatti, ad oggi sembra essere quello più colpito da un problema del genere. A prescindere da questo, abbiamo in primo luogo un feedback ufficiale di Huawei Italia all’interno di un gruppo Facebook ufficiale: “Prova ad utilizzare un’altra Sim sullo stesso telefono e verifica se la situazione si ripete. Hai anche contattato il tuo fornitore di linea per segnalare la cosa? Se necessiti di ulteriore assistenza ti invitiamo a contattarci tramite messaggio privato”.

Dritte specifiche in caso di problemi con Tre tramite smartphone Huawei

Qualora vogliate risolvere da soli il problema della mancata connessione con smartphone Huawei, nonostante la presenza del segnale, dovrete adeguarvi alle impostazioni richieste dal vostro operatore. I singoli settaggi potete richiederli all’assistenza del gestore. Nel caso di Tre, ad esempio, sarebbe opportuno impostarli esattamente come segue:

Nome: 3 WEB

APN: tre.it

Proxy: impostazione non eseguita

Porta: impostazione non eseguita

Nome utente: impostazione non eseguita

Password: impostazione non eseguita

Server: impostazione non eseguita

MMSC: http://10.216.59.240:10021/mmsc

Proxy MMS: 62.13.171.3

Porta MMS: 8799

MCC: 222

MNC: 99

Tipo autenticazione: Nessuno

Tipo APN: internet + mms

Come accennato, qualora doveste patire problemi con il vostro smartphone Huawei come quelli descritti oggi 24 dicembre, contattate anche la vostra compagnia telefonica per essere certi di aver fatto tutto in modo corretto. Diversamente, dovreste ottenere l’assistenza necessaria per tornare a navigare senza problemi nell’ambito delle possibilità offerte dal piano che avete sottoscritto a suo tempo. Vi è mai capitato qualcosa del genere? Fatecelo sapere con un commento qui di seguito.