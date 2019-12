Le serie tv Netflix cancellate nel 2019 che meritavano di più

Quest’anno molti show ci hanno abbandonato, soprattutto le serie tv Netflix. Il servizio streaming ha una certa fama quando si tratta di cancellare programmi dopo un tot di stagioni (solitamente “il danno” si riduce al termine della terza stagione). Tra le serie tv Netflix non rinnovate c’è The OA, per cui i fan si sono indignati, inscenando anche dei veri e propri scioperi. Come dimenticare l’assurda cancellazione di Chiamatemi Anna, serie che ha attratto sia il pubblico giovanile che quello adulto, diventando un fenomeno culturale esteso in tutto il mondo.

Poi ci sono le eccezioni: GLOW e Lucifer, rinnovati per l’ultima volta (rispettivamente per una quarta e quinta stagione, pubblicata il prossimo anno). Ecco le serie tv Netflix cancellate nel 2019 che meritavano una seconda opportunità.

Jessica Jones

La mattanza di Netflix si può sintetizzare con le serie tv Marvel cancellate quest’anno – anche se qui la questione è leggermente diversa. Nel 2019 è terminato l’accordo che lega la casa delle Meraviglie al colosso di streaming, pertanto non solo Jessica Jones, ma anche The Punisher sono stati cancellati. Lo scorso anno, lo stesso destino era stato riservato a Luke Cage, Iron Fist e Daredevil (i primi due cancellati dopo due stagioni, l’altro dopo tre cicli di episodi).

GLOW

Molti fan temevano per la cancellazione di GLOW, una delle serie tv Netflix più apprezzate degli ultimi anni. Incentrata sulle iconiche Gloriose lottatrici del wrestling, programma televisivo che infiammò il ring a metà degli anni Ottanta. Protagoniste sono un gruppo di donne, tutte molto diverse da loro, ognuna con qualcosa da dimostrare, che lottano per affermarsi in uno sport generalmente pensato per gli uomini. GLOW ha ancora tanto da raccontare, e per fortuna Netflix ha riconosciuto il suo potenziale rinnovando la serie per una quarta (e purtroppo) ultima stagione. Si poteva fare di più, ma non resta che accontentarci.

Santa Clarita Diet

Una delle cancellazioni più sconvolgenti è quella di Santa Clarita Diet. La serie tv Netflix si era fatta conoscere per il suo umorismo dissacrante, in grado di unire l’horror al demenziale. Una comedy in cui l’accoppiata Drew Barrymore e Timothy Olyphant faceva scintille. Dopo tre stagioni, Netflix ha deciso di non riconfermare la serie, lasciando i fan con un finale aperto.

Lucifer

Dopo averla salvata dalla cancellazione su Fox, Netflix ha rinnovato Lucifer per una quarta e poi quinta stagione, che sarà anche l’ultima. Quest’anno, la serie basata sul personaggio dei fumetti Vertigo è stata la più vista sulla piattaforma video, segno che Netflix aveva predetto il suo successo; il merito è dei fan che non si sono mai arresi, portando l’hashtag #Lucifer sempre tra gli argomenti più chiacchierati su Twitter. Duole salutare il diavolo interpretato da Tom Ellis così presto, ma per la gioia dei fan la quinta stagione sarà anche più lunga.

The OA

Nel 2016, The OA esordiva in sordina, diventando in breve tempo una delle serie tv Netflix più viste ma anche più misteriose. Criptica all’ennesima potenza, lo show è tornato dopo ben tre anni di assenza che forse hanno inciso sul suo futuro. La piattaforma ha infatti deciso di cancellare The OA al termine di due stagioni e 16 episodi, scatenando l’ira dei fan che hanno risposto con ogni genere di protesta. Un vero peccato per una serie che meritava di più.

Chiamatemi Anna

La cancellazione di Chiamatemi Anna è stata una sorpresa per tutti. Netflix, in accordo con la rete canadese CBC (dove la serie tv va originariamente in onda), ha annunciato che la terza stagione sarà anche l’ultima (arriverà sul servizio streaming a gennaio). L’adattamento televisivo del romanzo Anna dai capelli rossi è amato in ogni parte del mondo, e i fan si sono riversati su Twitter nel tentativo disperato di salvare la loro serie preferita. La showrunner ha però annunciato di avere in mente un possibile film sequel.

Dear White People

Una serie tv Netflix che avrebbe meritato più attenzione è Dear White People, cancellata dopo quattro stagioni. Lo show racconta le vicende di un gruppo di studenti afroamericani che frequentano una prestigiosa università americana formata prevalentemente da studenti bianchi. Ogni episodio affronta le tensioni a sfondo razziale che emergono tra loro. La storia si concentra principalmente su Samantha, attivista e conduttrice del programma radio che dà il titolo alla serie. Con la quarta e ultima stagione, è giunta l’ora che gli studenti del Winchester University lascino i banchi di scuola.

BoJack Horseman

BoJack Horseman è una delle serie animate di Netflix per adulti più apprezzate degli ultimi anni; dopo sei stagioni, le avventure di questi animali antropomorfi giungono alla fine, lasciando i fan con una vena di tristezza. Forse c’era spazio per un altro ciclo di episodi, del resto la serie ha molto potenziale: BoJack Horseman è una satira sociale sull’ambiente hollywoodiano, nonché una parabola che sconfina dalla depressione all’autodistruzione.