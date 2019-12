Il revival di Lizzie McGuire mette nei guai Hilary Duff che inveisce contro i paparazzi (video)

Hilary Duff ne “guai” per il revival di Lizzie McGuire e non solo. Proprio in queste settimane la bella attrice è tornata alla ribalta per l’annuncio del suo ritorno nei panni del suo storico personaggio e, in questo ultimo weekend, anche per via del suo matrimonio nel cortile di casa. La sua vita è sicuramente cambiata di colpo per via di tutte queste novità e per il fatto che adesso deve fare i conti con una popolarità che è tornata a cavalcare riportando davanti alla sua porta di casa i paparazzi. Proprio contro di loro Hilary Duff ha inveito nelle scorse ore sui social postando una serie di video di coloro che la seguono e la fotografano mentre lei è in giro per la città a fare compere con i suoi figli.

Alla luce del suo matrimonio con cantautore Matthew Koma nel cortile di casa, arrivato a sorpresa in questo fine settimana, sembra proprio che i paparazzi non abbiano intenzione di mollarla, almeno per un po’. La sua rinata popolarità ha un risvolto della medaglia che forse nemmeno lei ricordava più e così eccola su Instagram mentre fa un video delle persone che continuano a fotografarla nel parcheggio del supermercato dove si trova insieme ai suoi figli mentre alcuni scappano via posizionandosi dall’altro lato della strada.

Hilary Duff ha avuto lo spiacevole incontro in quel di Los Angeles mentre stava facendo commissioni e ha pensato bene di rivolgersi a Instagram per rivelare l’aspetto odioso di essere una celebrità in città ovvero i paparazzi:

“Qui sto solo cercando di andare in giro con entrambi i miei figli e ho paparazzi che mi seguono ovunque io vada. Due uomini adulti, tre in realtà, stanno scappando dall’altra parte della strada, seguendo solo me e i miei figli in ogni luogo… In un mondo in cui le donne ottengono molti diritti, questo non mi sembra del tutto giusto”.

In un altro video si gira poi verso suo figli chiedendogli come si sente per via delle persone che continuano a seguirli: “Quanto ti piace quando i paparazzi ti seguono? Ti rende triste, eh? Lo odi”.

Forse Hilary Duff aveva dimenticato cosa volesse dire essere popolari e finire nel mirino del gossip e dei paparazzi? Forse è arrivato il momento di tornare ad abituarsi visto che presto il revival di Lizzie McGuire sarà in tv e le cose potrebbero peggiorare.