Il nuovo gameplay di Nioh 2 su PS4 mostra un potente boss

Nioh 2 rappresenta il prossimo feticcio di tutti gli appassionati soulslike. Dopo un primo capitolo piuttosto apprezzato da pubblico e critica, Koei Tecmo e Team Ninja torneranno infatti nel Giappone Feudale per la seconda volta, proponendo un titolo in esclusiva su PlayStation 4 più “grande, grosso e cattivo” del predecessore. Lo stesso che va a colorare di sangue e azione questa Vigilia di Natale con una lunga sessione di gameplay, visibile poco più in basso in questo stesso articolo.

Il 24 dicembre è infatti un giorno particolarmente propizio per tutti quei gamer che attendono al varco Nioh 2, ospite speciale del livestreaming natalizio trasmesso nella Terra del Sol Levante da Dengeki Online – e riportato per il pubblico occidentale dal sito DualShockers. Dopo la fase di Beta aperta al pubblico, l’actionGDR torna quindi a fare il bello e il cattivo tempo a schermo con sequenze del tutto inedite, consolidando l’idea che molto sia migliorato, dal comparto grafico alle animazioni, passando per un combat system ancora più fluido e avanzato.

In particolare, il nuovo filmato di giocato di Nioh 2 regala ai fan una visione su alcune della ambientazioni che andranno a definire l’universo pennellato dal team di sviluppo nipponico. Cliccando sul tasto Play, andremo a perderci nello stage dedicato alla Battaglia di Anegawa. Non solo, gli scampoli di gameplay si focalizzano pure su un possente boss: si tratta nello specifico di Magara Naotaka, guerriero che ha incanalato il suo potere per assumere le sembianze di un terrificante Yokai che sfrutta l’elemento ghiaccio. Anche il livello risulta completamente avvolto dal freddo, rivelandosi particolarmente adatto alle festività natalizie.

Augurandovi buona visione, vi ricordiamo che Nioh 2 sarà disponibile solo su PS4 e PS4 Pro a partire dal 13 marzo del 2020. Cosa ne dite, è riuscito a sedurvi? Sempre parlando di Giappone, sapevate che Sony e Sucker Punch stanno regalando a tutti i possessori del monolite nere un tema dinamico dell’attesissimo Ghost of Tsushima?