Ghost of Tsushima: gratis un tema dinamico per PS4, come ottenerlo

Si chiama Ghost of Tsushima una delle ultime esclusive che andranno a graziare le nostre PlayStation 4. Un titolo, quello realizzato dai ragazzi di Sucker Punch – gli stessi della saga di inFamous – che approderà solo sulla console di ultima generazione a marchio Sony nell’estate del 2020, segnando probabilmente quell’inevitabile “canto del cigno” prima dell’uscita della già chiacchieratissima PS5. Assieme a The Last of Us Part 2, il videogame ambientato in un affascinante Giappone feudale – naturalmente poligonale! – dovrà saziare i palati dell’utenza in attesa della prossima generazione, che prenderà invece piede in tempo per le festività natalizie dell’anno a venire.

E se è vero che di recente abbiamo potuto gustarci un trailer nuovo di zecca di Ghost of Tsushima – proiettato da “mamma” Sony nel corso dei Game Awards 2019, per la gioia di quanti si dicevano affamati di materiale inedito -, nella giornata di oggi il team di sviluppo ha deciso di riservare a tutti i possessori di PS4 un regalo di Natale davvero sfizioso. Via Twitter, Sucker Punch ha infatti messo a disposizione un tema dinamico del gioco da scaricare in via del tutto gratuita. E che, in tutta la sua elegante bellezza, si mostra nel breve video che accompagna il “cinguettio”:

Here’s a free #GhostOfTsushima PS4 Dynamic Theme 🍂



Americas: BEFB-AMNR-R4F6

Europe/AU/NZ/Russia/Middle East/Africa/India: 38BE-G6N8-L93A

Japan: N4TK-59NH-2LH3

Korea: EM56-NTNC-EHX8

Rest of Asia: DHLN-HANF-F6LH



Codes expire Jan 31, 2020. Redeem region-specific code on PS Store. pic.twitter.com/3uhAZepBr1 — Ghost of Tsushima 🎮 Summer 2020 (@SuckerPunchProd) December 23, 2019

Come potete notare cliccando sul tasto Play, a farla da padrone è il color oro, per una resa davvero d’effetto. E che sa rievocare alla perfezione le atmosfere di Ghost of Tsushima, per lo meno quelle viste nei trailer in cinematica e negli scampoli di gameplay svelati dal team di sviluppo con sede a Seattle. Il tema può essere allora riscattato da PlayStation Store senza costi utilizzando un codice specifico per ogni area geografica. Per gli utenti europei, il codice da inserire è 38BE-G6N8-L93A.

Da segnalare comunque che questa gradita iniziativa natalizia sarà attiva per un periodo di tempo limitato. Potrete fare vostro il tema dinamico di Ghost of Tsushima per PS4 fino al 31 gennaio del 2020. Il videogame, come dicevamo, sarà invece disponibile per l’acquisto solo la prossima estate.