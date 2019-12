Velvet Collection 2 sbarca su RaiPlay con tutti gli episodi per una gradita maratona di Natale

Non ci poteva essere regalo migliore per i fan di Velvet Collection 2 che finalmente potranno vedere i nuovi episodi della serie proprio mentre in Spagna è andato in onda il gran finale, il film pensato per chiudere in bellezza la saga di Ana e dei suoi amici. Proprio nella giornata di ieri, la Rai ha pensato bene di mettere sotto l’albero dei suoi fan una bella maratona natalizia composta da tutti gli episodi della seconda e ultima stagione della serie spagnola. In molti hanno iniziato già ieri la visione dai primi due episodi andati in onda su Rai1 prima dello stop per via dei bassi ascolti mentre altri, in molti, lo faranno oggi dopo essersi dati allo shopping natalizio ieri pomeriggio.

In particolare, al link che potete raggiungere CLICCANDO QUI è possibile trovare i dieci episodi che compongono Velvet Collection 2 in cui ritroveremo Marta Hazas, nel ruolo di Clara, e Martín Asier Etxeandía nei panni di Raúl. A loro si uniranno anche altri due personaggi storici ovvero Adrián Lastra nei panni di Pedro Infantes e Diego Martín Gabriel in quelli di Enrique. Rispetto alla prima stagione rivedremo anche Sergio (interpretato da Fernando Guallar), Jonas (Llorenç González) e la bella Elena Pons che avrà il volto di Megan Montaner.

Ecco il promo della stagione:

Non mancheranno le new entry che metteranno un po’ di pepe alla serie a cominciare da Daniel Muriel, che veste i panni di un uomo di fiducia di Eduard Godò, Antonio Godino, finendo con Marta Torné (Paloma), Andrea Duro (Marie), Ignacio Montes (Manuelito), Paula Usero (Inès) e Lucía Díez (Lourdes).

La carriera di Clara procede a gonfie vele ma lo stesso non si può dire dell’amore nemmeno ora che Mateo è tornato in Spagna per lei lasciandosi alle spalle il successo ottenuto negli Usa. La passione ritrovata per Sergio la mette in crisi e l’allontana dall’amore che da sempre la lega a Mateo e sarà questo triangolo amoroso a tenere compagnia al pubblico di Rai1 che si lancerà in questa super maratona natalizia.

Nei panni del villain di turno arriva Omar Ahmadí (che avrà il volto di Andres Velencoso), l’ambasciatore iraniano, disposto a tutto pur di realizzare i propri obiettivi puntando gli occhi proprio su Clara, ma per quali motivi?

Il resto lo scopriremo da oggi con tutti gli episodi disponibili su RaiPlay dopo la cancellazione dello scorso agosto. Velvet Collection 2 era stata annunciata proprio nel prime time estivo di Rai1 ma, dopo il flop della prima puntata, era sparita dal palinsesto. Finalmente i fan hanno avuto il loro lieto fine, arriverà anche il film conclusivo?