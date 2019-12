Uscita a gennaio del Samsung Galaxy Note 10 Lite: bagaglio tecnico e prezzo

Ormai non aspettiamo che l’evento di presentazione del Samsung Galaxy Note 10 Lite, dispositivo di cui erano trapelati solo pochi giorni fa i render 3D ufficiosi, e sul quale sono emerse oggi nuove indiscrezioni. Stando a quanto riportato da ‘winfuture.de‘, il telefono sarà equipaggiato lato software con Android 10 e One UI 2.0 (praticamente il meglio che si possa auspicare in questo periodo) ed avrà dimensioni di 163,7×76,1×8,7mm, distribuite in un peso di 198 gr.

Lo schermo corrisponderà ad un Super AMOLED da 6.7 pollici con risoluzione FullHD+ a 398ppi (presente anche il supporto HDR) ed al di sotto il lettore di impronte digitali integrato. Il pannello presenterà anche un foro centrale per l’alloggio della fotocamera frontale da 32MP. Il Samsung Galaxy Note 10 Lite sarà spinto dal processore Exynos 9810, 6GB di RAM e storage da 128GB (espandibile tramite microSD fino a 512GB). Tra le connettività assicurate il 4G LTE, il Wi-Fi 802.11 ac dual-band, il Bluetooth 5.0, il jack per le cuffie da 3.5mm, l’USB-C, il GPS + GLONASS + Beidou + Galileo. La batteria potrebbe avere un amperaggio da 4500mAh con supporto alla ricarica rapida a 25W.

Non mancherà la SPen (come potrebbe essere altrimenti trattandosi a tutti gli effetti di un esponente della serie Note), mentre la fotocamera posteriore sarà tripla con un sensore principale da 12MP (dual pixel ed apertura f/1.7), un grandangolare da 12MP (apertura f/2.2) ed un teleobiettivo da 12MP (apertura f/2.4). Il comparto sarà capace di effettuare videoregistrazioni fino alla risoluzione 4K a 60fps. Il prezzo si attesterebbe sui 609 euro, con uscita in programma per il mese di gennaio, presumibilmente a ridosso della prima metà del prossimo mese (cosa che spiegherebbe anche l’intensificarsi dei rumors, ormai sempre più insistenti). Se avete domande da farci il box dei commenti in basso è lì per voi.