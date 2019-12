Ultimi episodi di Grey’s Anatomy 15 e 16 in onda il 23 dicembre su La7 e FoxLife, la programmazione riparte nel 2020

Lunedì 23 dicembre vanno in onda in Italia il finale di stagione di Grey’s Anatomy 15 e il finale autunnale di Grey’s Anatomy 16, con gli ultimi appuntamenti dell’anno per le rispettive stagioni del medical drama di ABC, attualmente in onda su La7 e FoxLife (canale 114 di Sky).

Alla vigilia della vigilia di Natale, La7 trasmette gli ultimi due episodi di Grey’s Anatomy 15, col finale di stagione che si snoda tra drammi giudiziari, crisi personali ed eventi naturali che si abbattono su Seattle.

La stessa sera FoxLife manda in onda il finale di metà stagione di Grey’s Anatomy 16, l’episodio che ha segnato l’inizio della pausa invernale su ABC e che rappresenta l’ennesimo crossover con Station 19, lo spin-off della serie dedicato ai pompieri di Seattle e giunto alla sua terza stagione. Il midseason finale di Grey’s Anatomy 16 apre le porte al nuovo maxi-crossover che arriverà in tv negli Stati Uniti il 23 gennaio: la serata sarà aperta dalla première di stagione di Station 19, seguita dal decimo episodio di Grey’s Anatomy 16.

In Italia, l’episodio che segna il giro di boa per la sedicesima stagione del medical drama, intitolato Andiamo Tutti al Bar, vede Meredith tornare in ospedale dopo che la commissione medica le ha concesso di mantenere la licenza di chirurgo nonostante la truffa che ha commesso ai danni di una compagnia d’assicurazione sanitaria per operare una bambina indigente. Un episodio che, come per il precedente, fa leva sul passato e sulla nostalgia per gli anni d’oro del medical drama di Shonda Rhimes, citando Cristina Yang e introducendo, per il suo tramite, un nuovo personaggio, il cosiddetto McWidow (la new entry Richard Flood).

Ecco la trama e la recensione del nono episodio di Grey’s Anatomy 16 in onda su FoxLife il 23 dicembre alle 21.05 in prima visione assoluta per l’Italia.

Meredith va avanti con la sua vita dopo aver affrontato la commissione medica. Jackson fa un grande passo nella sua storia d’amore con Vic, mentre Bailey e Amelia si scambiano gli aggiornamenti sulla gravidanza.

Sempre il 23 dicembre, in prima serata, su La7 si conclude invece la quindicesima stagione, con gli ultimi due episodi trasmessi in prima tv in chiaro.

Episodio 25 – Mentre la nebbia comincia a coprire Seattle, i medici devono navigare attraverso complicazioni personali; Meredith e Alex cercano di salvare Gus; Levi parla a un Nico in difficoltà.

Episodio 24 – Alex cerca di tenere in vita un paziente che sta aspettando un donatore che tarda ad arrivare da Londra. Jo intanto fa una confessione a Meredith.

Grey's Anatomy 15a stagione ep24-25 Un finale di stagione tutt'altro che 'tranquillo' …. L'appuntamento con Grey's Anatomy è per questa sera alle 21:15 Pubblicato da La7 su Lunedì 23 dicembre 2019

A seguire, un episodio natalizio di Grey’s Anatomy, il dodicesimo della seconda stagione.

La programmazione di Grey’s Anatomy 16 ripartirà a febbraio 2020, poche settimane dopo l’inizio della seconda parte di stagione su ABC negli Stati Uniti. La stessa stagione sarà poi trasmessa, dall’autunno successivo, in prima visione in chiaro su La7, che ha acquistato anche i diritti per la trasmissione della diciassettesima stagione, già confermata da ABC.