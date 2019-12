Speciale The Robbie Williams Christmas Show su Sky il 23 e 24 dicembre, in scaletta grandi hit e brani di Natale

Dopo averlo ospitato per la finale della tredicesima edizione di X Factor lo scorso 12 dicembre, Sky dedica una prima serata speciale a Robbie Williams trasmettendo in prima visione assoluta per l’Italia uno dei suoi concerti-evento promozionali degli ultimi mesi.

Si intitola The Robbie Williams Christmas Show l’appuntamento natalizio su Sky con il Re del pop inglese, attualmente in promozione col suo nuovo album, un doppio disco di Natale fatto di cover di grandi classici delle feste e brani inediti dal titolo The Christmas Present.

Lunedì 23 dicembre l’evento Not The Robbie Williams Christmas Show, registrato all’Alexandra Palace di Londra il 26 novembre scorso, verrà trasmesso da Sky Uno in prima serata alle ore 21,15, col titolo The Robbie Williams Christmas Show.

Lo spettacolo non è un semplice concerto, ma un evento con musica e intrattenimento: si sono esibiti anche diversi ospiti sul palco dell’Alexandra Palace di Londra con Robbie Williams, tra cui Jamie Cullum e David Walliams. Il primo è una delle guest star del disco The Christmas Present: con Robbie Williams ha inciso la cover del classico di Natale Merry Xmas Everybody degli Slade (1973). Il secondo ha collaborato di recente con Williams per un progetto teatrale: i due artisti, che hanno rivelato di essere anche molto amici, hanno lavorato insieme alla realizzazione del nuovo musical della Royal Shakespeare Company, The Boy in the Dress, un adattamento del romanzo di Walliams con canzoni scritte e composte dall’ex Take That.

Ecco la scaletta realizzata da Robbie Williams per lo speciale natalizio all’Alexandra Palace di Londra, che si apre e si chiude sulle note di grandi hit della sua carriera da solista come Let Me Entertain You ed Angels, passando per Feel e She’s The One, intervallate dai brani del doppio album di Natale: questi i titoli eseguiti durante lo spettacolo in onda su Sky Uno il 23 dicembre alle 21.15 e in replica la vigilia di Natale, il 24 dicembre, alle ore 12:45 (disponibile anche on demand fino al 13 gennaio 2020).

Let Me Entertain You Snowflakes Time for Change It’s a Wonderful Life Something Stupid Bad Sharon Happy Birthday Jesus Christ Feel She’s the One Merry Xmas Everybody Angels

Robbie Williams ha annunciato che promuoverà l’album di Natale anche il prossimo anno e di aver conservato 7 canzoni inedite, da utilizzare per eventuali ristampe del disco e magari per un tour natalizio nel 2020: lo scopo è di far diventare The Christmas Present un classico discografico del periodo natalizio e la partenza è stata incoraggiante. L’album ha subito ottenuto il disco d’oro nel Regno Unito, arrivando al primo posto in classifica e diventando il suo tredicesimo album in carriera a raggiungere la cima della UK Chart. Un traguardo che gli ha permesso di raggiungere Elvis Presley, unico a poter vantare lo stesso risultato, dietro agli altrettanto leggendari Beatles a quota 15 dischi al primo posto nel Regno Unito. “Questo è il primato di cui sono più grato in assoluto” ha detto la popstar, anche in risposta alle critiche di chi sostiene che un disco di Natale sia un po’ l’ultima spiaggia per un cantante.