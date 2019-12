PS5 vs Xbox Series X: più giochi in esclusiva per la console next-gen Microsoft?

Quella tra PS5 e Xbox Series X sarà una sfida caldissima. Di quelle che andranno a tutto vantaggio degli appassionati di videogame. Si tratta infatti delle due console di nuova generazione targate Sony e Microsoft, attese entrambe sugli scaffali nel corso delle festività natalizie del prossimo anno. Solo un anno ci separa quindi dalla next-gen immaginata dai due colossi del gaming moderno, mentre le attuali PlayStation 4 e Xbox One continuano a regalare diversi capolavori con cui intrattenersi – o a promettere qualche golosa esperienza poligonale nei prossimi mesi, come Ghost of Tsushima o The Last of Us Part 2.

E se già conosciamo alcune delle specifiche tecniche ufficiali e per Xbox Series X anche il design – presentato a sorpresa in occasione degli ultimi Game Awards -, entrambe le console dovranno sedurre la community geek a suon di titoli esclusivi, quindi introvabili sulla piattaforma della concorrenza. Non solo potenza bruta – che non mancherà di certo -, ma anche esperienze in pixel e poligoni che dovranno eguagliare, se non superare, l’attuale e ricchissima generazione. E proprio sul tema esclusive si focalizza l’ultima bollente indiscrezione proveniente in queste ore dalla rete.

Stando a quanto affermato dal noto giornalista videoludico e insider Anton Logvinov, infatti, Xbox Series X dovrebbe presentare nella sua lineup di lancio una quantità di esclusive superiore a quella della rivale PS5. Questo perché i lavori in corso nelle sussidiarie legate a Xbox Game Studios e gli accordi stretti con sviluppatori terzi permetteranno alla compagnia di Redmond di lanciare sul mercato la prossima Xbox con un catalogo arricchito dalle 12 fino ad un massimo di 16 esclusive. L’esperto russo si riferisce alle esclusive assolute, quindi senza tenere in conto i titoli cross-gen, come ad esempio l’attesissimo Halo Infinite.

Questi titoli comprendono naturalmente sia le grandi produzioni “tripla A” che i progetti indie più contenuti, collegati al programma ID@Xbox. Sempre a sentire Logvinov, – le sue dichiarazioni sono state riportate dal sito ComicBook – la lineup di lancio di PS5 presenterà moltissime riedizioni migliorate di giochi PS4, come i già citati secondo capitolo di The Last of Us e Ghost of Tsushima, senza dimenticare Death Stranding di Hideo Kojima. Non mancheranno, poi, il recentemente annunciato GodFall di Gearbox e Counterplay Games, e atri remake non ancora svelati – incluso quello di Demon’s Souls.

Voi cosa ne pensate, le parole di Anton Logvinov potrebbero risultare vere? Quale console next-gen attendete di più tra PS5 e Xbox Series X? Scatenatevi nei commenti!